Rusya'dan yeni 'otomatik' uzay istasyonu

Sputnik Türkiye'de yer alan ve imzası Maksim Bogodvid taşıyan habere göre Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya’nın yeni uzay istasyonu ROSS’un otomatik olacağını, kozmonotların ise sadece bakımından sorumlu olacağını ve bilimsel ekipmanları değiştireceğini belirtti. Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya’nın yeni uzay istasyonu ROSS’un otomatik olacağını, kozmonotların ise sadece bakımından sorumlu olacağını ve bilimsel ekipmanları değiştireceğini belirtti.





Dmitriy Rogozin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İstasyon tüm gezegeni gözlemleyebilecek. İstasyonun otomatik olmasına karar verdik. Mürettebat, yükün teslimi ve kurulumu, gelişmiş uzay sistemlerinin test edilmesi, uzay araçlarının bloklarının onarımı ve değiştirilmesinden sorumlu olacak. Çok ilginç bir konu!” ifadelerini kullandı.





Kararın, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Konseyi ve Roscosmos Bilim ve Teknoloji Konseyi’nin ortak toplantısında alındığını belirten Rogozin, istasyona NovoROSS adının verilebileceğini kaydetti.



