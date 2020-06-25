Rusya'dan yeni S-400 açıklaması

Rus devlet haber ajansı TASS, Başbakan Mihail Mişustin’in yardımcısı Borisov’un Türkiye’yle yeni bir S-400 sözleşmesi seçeneğini gündeme getirdiğini aktardı.





TASS’a göre, Borisov S-400’lerin Ankara’ya teslimatı için yeni bir sözleşmeye hazır olunduğunu, Türkiye’deki ortaklarının talebini bildirmesi halinde Rusya tarafının yeni sözleşmeyi imzalayacağını ifade etti.





Borisov’un “Böyle bir seçenekleri var ve arzu ederlerse sözleşmeyi imzalarız” ifadelerini kullandığı belirtildi.





TASS, söz konusu haberi “Türkiye, Rusya’dan hava savunma sistemi satın alan ilk NATO üyesi” açıklamasıyla aktardı.