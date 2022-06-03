Rusya'dan yeni ''Türkiye'' hamlesi

"Suriye askeri yerleşsin" vurgusu





ABD de "karşıyız" demişti





DW'ningöre, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon planlarıyla ilgili ABD'nin ardından Rusya'dan da açıklama geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Ankara'nın Suriye'deki mevcut zor durumu tehlikeli bir şekilde daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınmasını umduklarını" kaydetti.Zakharova Rusya'nın desteklediği Beşar Esad rejimine işaret ederek "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümetinin rızası olmadan atılacak bu tür bir adım, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali olacaktır ve Suriye'deki tansiyonun daha da artmasına yol açacaktır" uyarısında bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik Suriye sınır bölgelerinden gelen tehditlerle ilgili endişelerini anladıklarını belirtti, ancak sorunun sadece bölgeye Suriye askerlerinin konuşlandırılmasıyla çözülebileceğini vurguladı.Türkiye'nin 2019 yılı Ekim ayında Rusya ile vardığı mutabakat, Barış Pınarı harekat alanı sınırları dışında kalan bölgedeki sınır hattında YPG güçlerinin sınırın 30 kilometre ötesine çıkarılmasını ve buralarda Türk-Rus ortak devriyelerinin başlatılmasını öngörüyordu. Yine Ekim ayında ABD ile varılan mutabakatla da YPG'lilerin Barış Pınarı harekatının yürütüldüğü Resulayn-Tel Abyad arasındaki 120 kilometrelik bölgeden en az 32 kilometre güneye çekilmesi ve burada Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge oluşturulması kararlaştırılmıştı. Türkiye iki ülkeyi de mutabakatın gereklerini yerine getirmemekle suçluyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da olası bir operasyonla ilgili olarak "Bu, karşı olacağımız bir şeydir. Endişemiz, yeni herhangi bir askeri operasyonun bölgedeki istikrarı zayıflatması, kötü niyetli aktörlere istikrarsızlıktan yararlanma fırsatı yaratmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.Blinken açıklamasında ayrıca YPG'nin adını vermeden Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelenin önemine vurgu yapmış, "Suriye içinde IŞİD'e karşı savaşı partnerler yoluyla etkili bir şekilde sürdürüyoruz ve IŞİD'i içine tıktığımız kutuda tutmak için gösterilen çabaları tehlikeye atacak hiçbir şey görmek istemiyoruz" demişti.