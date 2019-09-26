Rusya'dan yeni yasaklama kararı: Balkonda da...

Rusya’da, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı. Buna göre; konut, yurt ve otellerin odalarında ve balkonlarında ateş yakmak yasaklandı.





Sputnik'in haberine göre, yönetmelikte ateşin açık tanımı bulunmuyor, ancak 436. Madde’de ateşin kaynakları arasında kibrit ve sigara da belirtildi.





Yeni kurallara göre sinemalarda, film gösterimi öncesinde, yangın çıkması durumunda yapılacakların anlatıldığı videolar gösterilecek.





Ayrıca mağaza ve marketlerde mal boşaltma yollarının acil durum çıkışlarıyla kesişmemesi gerektiği kuralı da getirildi.





Değişiklikler hastaneleri de kapsıyor. Ağır hasta ve çocukların, hastane binalarının zemin katlarında yerleştirilmesi gerekiyor.