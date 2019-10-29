Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan YPG açıklaması /29 Ekim 2019 19:11

Rusya'dan YPG açıklaması

Türkiye'nin ABD ve Rusya ile yaptığı anlaşma gereği 150 saat içinde çıkmasının uygun görüldüğü Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerinin çekildiği iddia edildi

SHABER3.COM

Rusya Savunma Bakanlığı "Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerinin çekilmesi planlanandan daha erken tamamlandı" dedi.Ermenistan ziyareti sırasında açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. 

Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi” dedi.Rusya’nın Soçi kentinde Rus lider Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında varılan mutabakat gereği YPG’ye verilen 150 saatlik süre doldu.

 Sürenin dolmasının ardından Rusya ve Türkiye’nin Suriye sınırında ortak devriyelere başlaması bekleniyor.



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