Rusya'nın 1.5 milyon drone hamlesi

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD, Ukrayna'daki çatışmalardan elde edilen deneyimler doğrultusunda ordusunu modernize etme sürecine girdi.



“İnsansız Sistemler Birliği"



Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, bu yılın üçüncü çeyreğine kadar yeni bir "İnsansız Sistemler Birliği" kurulacağını duyurdu. Putin geçen sonbaharda drone üretimini on kat artırma planlarını açıklamıştı.



Nisan 2025 verilerine göre Rus ordusu, yıl içinde 1.5 milyondan fazla çeşitli drone teslim aldı. Putin, cepheye günde yaklaşık 4 bin FPV drone gönderildiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, üretim artış planlarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.



Askeri uzmanlar, Ukrayna savaşının modern çatışmalarda drone teknolojisinin belirleyici rolünü ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.

Rusya'nın bu alandaki üretim hamlesinin, hem cephedeki ihtiyaçları karşılamayı hem de küresel savunma pazarındaki rekabet gücünü korumayı hedeflediği yorumu yapılıyor.



Ukrayna savaşı bir laboratuvar işlevi görüyor



Öte yandan, Batılı ülkelerin Rus savunma sanayiine yönelik yaptırımlarının, Moskova'nın ihracat hedeflerine ulaşmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor.

Gelişmeler, Ukrayna savaşının sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel savunma stratejilerini yeniden şekillendiren bir laboratuvar işlevi gördüğünü ortaya koyuyor.



Özellikle konvansiyonel olmayan savaş teknikleri ve asimetrik taktiklerin, geleceğin askeri doktrinlerinde daha merkezi bir yer edineceği öngörülüyor.