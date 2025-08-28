Rusya'nın 4 defa Ukrayna'daki fabrikasını vurduğu damat: Dünya SİHA üretiminin yüzde 65'ine sahibiz!

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de inşa edilen Bayraktar üretim üssü, gece yarısı düzenlenen Rus füze saldırısıyla hedef alındı. İki isabetin kaydedildiği fabrikada ciddi hasar meydana geldi.





Baykar, Ukrayna’daki fabrika için toplam 95,5 milyon dolarlık yatırım planlamıştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milli SİHA’ların dünya ihracat pazarında yüzde 65 paya ulaştığını açıkladı. Bayraktar, “BAYKAR, dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi” dedi.



Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersane Komutanlığı’nda başladı. Etkinlikte insansız su altı sistemleri, su altı roket yarışmaları ve insansız deniz araçları öne çıktı.



Türk Donanması’nın önemli gemileri TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızır Reis halka açıldı. Ayrıca sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’nın gösterileri ve “Mavi Vatan Zaman Tüneli” ziyaretçilere sunuldu.





BAYRAKTAR: DENİZCİLİKTE YENİ BİR ÇAĞ



BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinliğin deniz kuvvetlerinin talebiyle düzenlendiğini belirterek şunları söyledi:



“Milli SİHA’larımız göklerde bağımsızlığımıza katkı sağladı. Bugün ise Mavi Vatan temasıyla denizciliğimizin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyoruz. TCG Anadolu’da Bayraktar TB3 ve Kızılelma’yı görüyorsunuz. TB3, dünya tarihinde kısa pistli gemilere otomatik inip kalkabilen ilk SİHA oldu. Bu, deniz havacılığımız için yeni bir çağın başlangıcıdır.”





YERLİ SAVUNMA SANAYİNDEN STRATEJİK ESERLER



Bayraktar, “Geçmişte yurtdışından yüksek bedeller ödeyerek aldığımız bu sistemleri, artık kendi mühendislerimiz üretiyor. Son 20 yılda savunma sanayi vizyonumuzun en önemli göstergesi budur.” dedi.





“SİHA PAZARININ YÜZDE 65’İ BİZDE”



Bayraktar, BAYKAR’ın geldiği noktayı şöyle açıkladı:



“Bugün milli SİHA’larımız dünya ihracat pazarının yüzde 65’ine sahip. BAYKAR, dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi ve ihracat pazarının yüzde 60’ına sahip. Sadece SİHA’larımız değil, üzerlerindeki elektro-optik sistemler ve mühimmat ailesinde de Türkiye çok ileri bir seviyeye ulaştı.”









RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ SİHA FABRİKASINI VURMASINDAN BAHSETMEDİ





Damat Bayraktar, açıklamasında Ukraynada açmaya hazırlandıkları İHA fabrikasının Rusya tarafından vurulmasından hiç bahsetmedi. Rusya daha önce 3 kez vurduğu fabrikayı açıklamadan bir kaç saat önce 4. kez füzelerle vurmuş olmasına rağmen Damat Selçuk Bayraktar şu ana kadar sessiz kalmayı tercih etti.













Savaşın gölgesinde tamamlanmak üzere olan tesisin, kısa süre içinde üretime geçmesi planlanıyordu.Kilit personelin eğitimlerini tamamladığı ve üretim hatlarının devreye alınmak üzere olduğu fabrikada saldırıyla birlikte milyonlarca dolarlık yatırımın zarar gördüğü ifade edildi.Son 6 ayda dördüncü kez hedef alınan Bayraktar İHA fabrikası, Ukrayna’nın savunma sanayiinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak öne çıkıyor.Baykar, Ukrayna’daki üretim faaliyetlerini yürütmek üzere 2019’da LLC Avia Ventures şirketini kurmuştu. Fabrikanın Bayraktar TB2 ve AKINCI SİHA’ların üretimi için tasarlandığı, teknoloji transferi ve yerelleştirilmiş üretimi hedeflediği biliniyor.Türkiye ile Ukrayna hükümetleri arasında Şubat 2022’de imzalanan anlaşma, Ocak 2035’e kadar geçerli olacak özel vergi ve gümrük teşvikleriyle projeyi desteklemişti.2022’de savaşın ilk günlerinden itibaren sahada aktif kullanılan Bayraktar TB2’ler, Rus zırhlılarına yönelik nokta atışlarıyla kısa sürede Ukrayna direnişinin sembolü haline gelmişti.TB2’ler, keşif, hedef tespiti ve hassas mühimmat yönlendirme kabiliyetleriyle Ukrayna savunmasında kritik rol oynuyor.