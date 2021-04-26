Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'nın aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretilecek /26 Nisan 2021 13:39

Rusya'nın aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada 'Türk Viscoran ilaç firması ile Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmek için el sıkıştık' denildi.

SHABER3.COM


Rusya'nın Kovid-19 aşısı Türkiye'de üretilecek. 

Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşmaya vardıkları duyuruldu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada 'Türk Viscoran ilaç firması ile Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmek için el sıkıştık' denildi. 

Söz konusu açıklama Sputnik V aşısı adına Rus yetkililer tarafından açılan resmi Twitter hesabından yapıldı.

Aynı açıklamada üretimin önümüzdeki aylarda başlanmasının hedeflendiği bilgisine de yer verildi.

Aşı olanlar merak ediyor: Beni ne kadar süre koruyacak 7 soruda açıklıyoruzAşı olanlar merak ediyor: Beni ne kadar süre koruyacak? 7 soruda açıklıyoruz
SPUTNİK V'NİN KORUYUCULUĞU YÜZDE KAÇ?

Lancet dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, Sputnik V'nin koruyuculuğ yüzde 91,6.

Rusya ise Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etmişti. 

SPUTNİK V VARYANTLARA KARŞI DA ETKİLİ Mİ?

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan üç ayrı varyant, yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle dünyayı tehdit ediyor. Hatta şu an Türkiye'de yeni vakaların yüzde 85'i varyant kaynaklı. Peki Sputnik V aşısı varyantlara karşı etkili mi?

Geçtiğimiz günlerde hurriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balıkbu soruya şu yanıtı vermişti;

“Şunu unutmamak gerekir, aşılar virüslerın varyasyon göstermesi en güç olan korunaklı bölgelerine göre hazırlanmaktadır. Bu kapsamda her ne kadar Sputnik V’nin varyant virüslere etkili olduğunu kanıtlamış bilimsel bir veri olmasa da aşının Kovid-19’un ölümcül etkilerini önleyebileceği öngörülebilir. Bununla beraber Güney Afrika varyantının bazı aşıların etkisini zayıflattığı da gösterilmiştir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'nın aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretilecek Sonraki Haber >>

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:47:26