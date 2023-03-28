Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'nın başka bir rekor petrol ihracatı Hindistan’a gerçekleşti /28 Mart 2023 17:18

Rusya'nın başka bir rekor petrol ihracatı Hindistan’a gerçekleşti

Batılı devletlerin petrol ambargosuna rağmen Rusya, 2022’de Hindistan’a petrol satışını 22 kat artırdı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, geçtiğimiz yıl Hindistan'a petrol satışını 22 kat arttırdıklarını açıkladı.

Novak bütçe gelirlerinin yüzde 42'sinin enerji kaynakları satışından elde edildiğini de söyledi. 2021’de bütçenin yüzde 36’sı enerji kaynaklarının satışından elde edilmişti.

Başbakan yardımcısı Müşteri portföyünü Batıdan diğer ülkelere kaydırmaya 2023'te de devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Enerji Bakanlığı yönetim kurulu toplantısında konuşan Novak, 2022'de Rusya'nın enerji arzının çoğunluğunun "dost" ülkelerin pazarlarına yönlendirildiğini söyledi. Hindistan’ın yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer pazarlara yapılan teslimatlar arttı.

Enerji Bakanı Nikolai Shulginov görüşmede, Rusya'nın Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin ambargosu nedeniyle düşen petrol ve petrol ürünleri arz hacmini tamamen yeniden yönlendirdiğini söyledi. Ona göre teslimatlar Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu ülkelerine yapılacak.

Hindistan, ‘tavan fiyata’ uyacağı iddialarını yalanladı

Hindistan, Rus petrolü alımında G7 ve AB'nin varil başına 60 dolarlık tavan fiyat yaptırımlarına katılacağı iddialarını yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde G20 toplantısına ev sahipliği yapan Hindistan’a başta ABD ve G7 olmak üzere batılı devletlerin ‘Rusya yaptırımlarına katıl’ baskısı yine sonuç vermedi.

Reuters'e göre Hindistan, Rus petrolünün varil başına 60 dolarlık tavan fiyatına katılacağına dair önceki söylentileri yalanladı.

Hintli yetkililer, G7 ve Avrupa Birliği tarafından getirilen kısıtlamalara uyarak enerji kaynakları satın almak zorunda olmadıklarını söyledi.

Böylece ülke Rus petrolünü kendi fiyatlarından almaya devam edecek.
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