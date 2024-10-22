Rusya'nın en büyük mikroelektronik fabrikası vuruldu

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Bryansk bölgesindeki tesislere yapılan bir drone saldırısının ardından üretimi durduruldu. Bu saldırı sonucunda tesisin elektrik kesintisine uğradığı, enerji altyapısının zarar gördüğü ve üretim zincirlerinin sekteye uğradığı belirtildi.



Saldırının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği ve fabrikanın idari ve üretim binalarına hasar verdiği bildirildi. Bu saldırı, 19 Ekim gecesi gerçekleşti ve Bryansk bölgesinde 110 drone’un Rusya hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bir dönemde meydana geldi.



Şirketin genel müdürü Oleg Dantsev, en büyük önceliklerinin elektronik ürünlerin üretimini hızla yeniden başlatmak olduğunu belirtti.



Ancak, teknolojik ekipmanların ve enerji altyapısının onarımı için gereken yedek parçaların temininde zorluklar yaşandığını ifade etti.



Silicon El Group, özellikle modern çipler, güç modülleri ve diyotlar gibi mikroelektronik ürünler üretiyor ve Rusya genelinde 815 şirkete tedarik sağlıyor. 1,7 binin üzerinde çalışanı bulunan şirket, 2021 yılı sonunda 3,9 milyar ruble gelir elde etmişti. Şirketin üretim faaliyetlerinin ne zaman tam kapasiteyle yeniden başlayacağı ise henüz net değil.