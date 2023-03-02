Rusya'nın enerji gelirlerinde büyük kayıp!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya’nın petrol ve doğal gazdan elde ettiği gelirin ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 38 azaldığını açıkladı. Rusya’nın 2022’de enerji ihracatından elde ettiği gelirin 30 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bu yıl ise 18,5 milyar dolara gerilediğini söyledi.





Rusya’nın gelirlerinde yaşanan düşüş, Batı kısıtlamaları, ABD, AB ve G7 ülkeleri tarafından tavan fiyat getirilmesi nedeniyle gerçekleşti. Rusya'nın enerji ihracatına yönelik Batı yaptırımları, hem petrol piyasalarını istikrara kavuşturma, hem de Rusya'nın gelirlerini azaltma açısından hedefine ulaştı.





5 Aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik ambargo yürürlüğe girdi ve o günden itibaren Rusya'dan gelen petrol için varil başına tavan fiyat 60 dolar olarak belirlendi. 5 Şubat 2023'ten bu yana ise Rus petrol ürünlerine yönelik AB ambargosu yürürlükte. Rusya, "piyasa ilişkilerini eski haline getirmek" için Mart ayında petrol üretimini günde 500.000 varil azaltmayı planladığını duyurdu.





Helsinki Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'ne göre, tavan fiyat Rusya'ya günde 172 milyon dolara mal oluyor. Ural petrol maliyeti bu yaptırım sonucunda, sadece Ocak ayında Rusya bütçesine açık olarak yaklaşık 1,8 trilyon ruble olarak gerçekleşti.