Rusya'nın enerji gelirlerine AB’den taban fiyat kararı!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Avrupa Komisyonu'nun önerdiği bu kısıtlamalar konusunda AB üye ülkeleriyle görüşmeler devam ediyor. 2022 yılında G7, AB ve Avustralya, Rus petrolüne 60 dolar seviyesinde fiyat üst sınırı getirmiş ve deniz yoluyla yapılan Rus petrolü sevkiyatını yasaklamıştı.





AB tarafından geçen hafta onaylanan 17. yaptırım paketi, Rus petrolünün taşınmasında kullanıldığı iddia edilen 189 gemiyi hedef aldı. Reuters'ın daha önceki haberlerinde ise AB'nin deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne uygulanan fiyat üst sınırını 60 dolardan 50 dolara indirmeyi değerlendirdiği belirtilmişti. Ancak şimdi gündemdeki teklifin bu seviyeden de daha sert olduğu görülüyor.





Fiyat üst sınırının 45 dolara çekilmesi, Rusya'nın enerji ihracatından elde ettiği gelirleri önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Özellikle Batılı ülkeler, Ukrayna savaşını finanse etmek için kullanıldığını iddia ettikleri Rus petrol ve doğalgaz gelirlerini kısmak amacıyla bu tür yaptırımları artırıyor.





SWIFT Yaptırımları Genişliyor





Yeni paketle birlikte 20 Rus bankasının daha SWIFT'ten çıkarılması gündemde. Daha önceki yaptırım dalgalarında onlarca Rus finans kuruluşu bu küresel ödeme sisteminden uzaklaştırılmıştı. Bu durum, Rusya'nın uluslararası ticaretteki işlem kapasitesini ciddi şekilde sınırlandırıyor.





Uzmanlar, AB'nin bu önerisinin G7 ülkeleri tarafından nasıl karşılanacağını ve Rusya'nın olası tepkilerini merakla bekliyor. Petrol fiyat sınırındaki bu kadar sert bir düşüş, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açabilir.