Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın ESPO petrol fiyatı 3-5 dolar arttı /29 Ocak 2025 11:08

Rusya'nın ESPO petrol fiyatı 3-5 dolar arttı

Reuters'ın küresel ticaret kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın ESPO petrolünün varil fiyatı, ICE Brent'e kıyasla 3-5 dolar arttı. Reuters, bu nedenle Çin'e sefer yapan Aframax tipi tankerlerin kiralama ücretlerinin birkaç milyon dolar yükseldiğini bildirdi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu gelişmenin sonucu olarak, Çin ve Hindistan, ABD yaptırımlarından etkilenmeyen tankerlerin kiralama maliyetlerindeki artış nedeniyle Mart ayı teslimatı için Rusya'dan petrol alımını geçici olarak durdurdu. 

Hindistan'ın en büyük petrol rafinerisi şirketi Indian Oil Corp, 31 Mart'ta sona erecek olan mevcut mali yılda Rusya'dan petrol ithalatında bir düşüş yaşadığını belirtti. Şirketin Finans Direktörü Anuj Jain, mali yılın ilk dokuz ayında Rusya'dan yapılan petrol ithalatının payının 2023-2024'teki %30'luk seviyeden yaklaşık %25'e düştüğünü ifade etti. Jain, petrol sıkıntısı olmadığını ve şirketin yalnızca "makul indirimler" alması durumunda Rusya'dan ham petrol alımına devam edeceğini söyledi.

ABD, 10 Ocak'ta Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımlar uyguladı ve yaklaşık 180 tanker bu yaptırımlardan etkilendi. Daha sonra Bloomberg, Hindistan'ın ABD yaptırımlarına tabi olan tankerlerin yükünü boşaltmayı reddettiğini bildirdi. Reuters ise ABD'nin Hindistan'dan, Rusya'dan gelen petrol yüklü tankerlerin 27 Şubat'a kadar boşaltılmasını talep ettiğini yazdı. 

Bu gelişmeler, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, Rusya'nın petrol ihracatı üzerindeki baskıların artması bekleniyor.
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