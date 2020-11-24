Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının fiyatı ve etkisi açıklandı /24 Kasım 2020 15:52

Rusya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının fiyatı ve etkisi açıklandı

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V isimli corona virüsü aşısıyla ilgili flaş bir son dakika açıklaması geldi... Aşının dağıtımına Ocak 2021'de başlanacağı açıklandı.

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Rusya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ikinci dozla birlikte yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklandı. 

Sputnik aşısının internet sitesinde yer alan açıklama, aşıya dair yapılan klinik testlerde ikinci dozun uygulandığı gönüllülerde yüzde 95 oranında etkili olduğu belirtildi.

Aşının etkililik oranını hesaplayan çalışmada ilk olarak gönüllülere ilk doz yapıldıktan 28 gün sonra (ikinci dozdan 7 gün sonra) alınan veriler aşının yüzde 91.4 oranında etkili olduğunu gösterdi. 

Gönüllülerin ilk dozu almasından 42 gün sonra (ikinci dozdan 21 gün sonra) aşının etkililik oranı yüzde 95 olarak hesaplandı. 

AŞIYA BUGÜN BAŞVUR MARTTA AL

Rus Varlık Fonu, aşının dağıtımının Ocak 2021’de başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada uluslararası pazara ilk olarak Ocak ayında gönderilecek aşıların dağıtımının yıl boyunca süreceği belirtildi.

Yetkililer, bugün aşı için başvuru yapanların aşıya Mart 2021’de ulaşacağını duyurdu.

FİYATI DA BELLİ OLDU 

Açıklamda aşının Rus vatandaşlarına ücretsiz olacağı da duyurulurken, uluslararası piyasada da 10 doların altında bir doz fiyatına sahip olacağı belirtildi. 

AB'nin Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı için doz başına 15.50 euro (yaklaşık 135 TL), Alman firması CureVac'ın aşısı için de doz başına 10 euro (yaklaşık 90 TL) ödeyeceği aktarılmıştı. Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel ise aşının doz başına fiyatının 25 ila 37 dolar arasında olacağını açıklamıştı. 
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