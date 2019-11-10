Rusya'nın güvenli değil diye iade ettiği gıdalar Türkiye içinde satılıyor

Özellikle iade edilen ürünlerin iç piyasaya sürülmesi gıda güvenliği konusunda endişeleri daha da artırıyor





Son günlerde Rusya’nın bazı tarım ürünlerini geri göndermesi ve ıspanaktan dolayı yaşanan zehirlenme vakaları gıda güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Özellikle iade edilen ürünlerin iç piyasaya sürülmesi gıda güvenliği konusunda endişeleri daha da artırıyor. Rusya'nın son olarak Türkiye'ye geri gönderdiği 370 ton mandalinanın, iç pazara sürülüp sürülmediği tartışmaları gündeme geldi. Canlı haşere nedeniyle iade edilen ürünler hakkında Tarım Bakanlığı'ndan açıklama gelmemesi dikkat çekti. Uzmanlar “İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği”nde yasal boşluk olduğunu, bu yüzden ihracatçıların geri gönderilen ürünleri iç piyasaya sürebileceğini iddia ediyor. İthalatçı ülkenin geri gönderme belgesini ihracatçıya verdiği, ihracatçının da bakanlığa yanlış beyanda bulunabileceğini belirten uzmanlar, Tarım Bakanlığı’nın bu konuda net bir açıklama yapması gerektiğini dile getiriyor.









“BU ÜRÜNLER DAHA ÖNCE DE GERİ GÖNDERİLİYORDU”

Konya Ziraat Mühendisleri Odası eski Başkanı Hasan Hüseyin Motuk, Rusya’dan ve diğer ülkelerden ürünlerin sıklıkla geri gönderildiğini iddia etti. Tarım ürünlerinin ihraç edilmeden önce ekspertizden geçtiğini kaydeden Motuk, “Rusya’dan mandalinaların geri gönderilmesi tamamen diplomatik sebeplerden kaynaklanıyor. Ülkeler arası sıkıntı yaşandığında bu tip durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ürünler yurtdışına çıkmadan önce Tarım Bakanlığı tarafından çok sıkı bir şekilde denetleniyor” dedi. Bütün ürünlerde aynı durumun geçerli olduğunu belirten yetkililer ise ” Her ülkenin kabul ettiği MRL değerleri değişebiliyor. Ürünlerin geri gönderilme sebeplerinden bir tanesi de bu. Ancak ülkeler ürün sıkıntısı çektiğinde bu MRL değerlerini dikkate almıyor” ifadelerini kullandı.





DENETİMLER SIKI AMA HAŞERELİ ÜRÜNLERİ YİNE DE YİYOR OLABİLİRİZ

Önceki yıllara göre Tarım Bakanlığı’nın kurallarının çok sıkı olduğunu ifade eden Motuk, gıda mühendislerinin ürünleri serada ya da açık arazide incelediğini, sonrasında laboratuvarlarda test ettiğini söyledi. Tarım Bakanlığı’nın ürünlerde problem gördüğü zaman önce ceza kestiğini, bir sonraki seferde ürünleri imha ettiğini belirten Motuk, bakanlığın konuyu aydınlatıcı açıklama yapmamasıyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. Eski Başkan Motuk, “Tarım Bakanlığı bu konuyu kayda değer bir konu olarak görmemiş olabilir. Açıklama yapılmamasını buna bağlıyorum” dedi.