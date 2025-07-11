Rusya'nın işgücü açığını Hindistan 1 milyon göçmenle çözecek

Samanyoluhaber.com - Moskova





Yapılan açıklamada, bu yıl sonuna kadar Rusya'ya ve özellikle Sverdlovsk bölgesine Hintli uzmanların gelmesinin beklendiği belirtildi. Bu kapsamda Yekaterinburg'ta yeni bir Hint Başkonsolosluğu'nun açılacağı ifade edildi.





Ural Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Andrey Besedin, Rusya'nın nitelikli işgücü açığını kapatmak için Hindistan'dan 1 milyon uzmanın geleceğini açıkladı.





Besedin, Rus sanayi kuruluşlarının üretim kapasitelerini artırma ihtiyacı olduğunu ancak ciddi bir işgücü sıkıntısı yaşandığını vurguladı. İki temel soruna dikkat çekti: Bir yandan birçok nitelikli çalışanın Ukrayna'daki askeri operasyonlara katılımı, diğer yandan genç neslin "ülkede daha önce yapılan ideolojik hatalar" nedeniyle fabrika işlerine ilgi göstermemesi.





Sorunları olan bir çözüm yolu





Plan kapsamında sadece Hindistan'dan değil, Sri Lanka ve Kuzey Kore gibi ülkelerden de işçi getirilmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.





Ancak Besedin, bu ülkelerden gelecek işçilerle çalışmanın kolay olmayacağını da kabul etti.





Uzmanlar bu plana ilişkin iki temel endişeyi dile getiriyor: Mevcut göçmenlerin entegrasyon sorunları ve tropikal iklimden gelen Hintli işçilerin Rusya'nın sert kış koşullarına uyum sağlamakta zorlanabileceği.





Bazı analistler ise bu yaklaşımı, otomasyon ve robotik teknolojilere yatırım yapmak yerine ucuz işgücüne bel bağlamak olarak eleştiriyor.





Yekaterinburg'ta açılacak yeni Hint Başkonsolosluğu'nun, göçmen işçilerin işlemleri ve uyum süreçlerini kolaylaştırmada önemli bir rol oynaması bekleniyor.





Bu gelişme, Rusya'nın işgücü piyasasındaki dönüşümünün ve küresel işgücü hareketliliğindeki yeni eğilimlerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.