Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın işgücü açığını Hindistan 1 milyon göçmenle çözecek /11 Temmuz 2025 14:11

Rusya'nın işgücü açığını Hindistan 1 milyon göçmenle çözecek

Rusya ve Hindistan arasında demografik yapıyı değiştirecek bir anlaşma imzalandı. Rusya işgücü açığını Hintli göçmenlerle çözmeye çalışacak.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Yapılan açıklamada, bu yıl sonuna kadar Rusya'ya ve özellikle Sverdlovsk bölgesine Hintli uzmanların gelmesinin beklendiği belirtildi. Bu kapsamda Yekaterinburg'ta yeni bir Hint Başkonsolosluğu'nun açılacağı ifade edildi.

Ural Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Andrey Besedin, Rusya'nın nitelikli işgücü açığını kapatmak için Hindistan'dan 1 milyon uzmanın geleceğini açıkladı. 

Besedin, Rus sanayi kuruluşlarının üretim kapasitelerini artırma ihtiyacı olduğunu ancak ciddi bir işgücü sıkıntısı yaşandığını vurguladı. İki temel soruna dikkat çekti: Bir yandan birçok nitelikli çalışanın Ukrayna'daki askeri operasyonlara katılımı, diğer yandan genç neslin "ülkede daha önce yapılan ideolojik hatalar" nedeniyle fabrika işlerine ilgi göstermemesi.

Sorunları olan bir çözüm yolu

Plan kapsamında sadece Hindistan'dan değil, Sri Lanka ve Kuzey Kore gibi ülkelerden de işçi getirilmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. 

Ancak Besedin, bu ülkelerden gelecek işçilerle çalışmanın kolay olmayacağını da kabul etti.

Uzmanlar bu plana ilişkin iki temel endişeyi dile getiriyor: Mevcut göçmenlerin entegrasyon sorunları ve tropikal iklimden gelen Hintli işçilerin Rusya'nın sert kış koşullarına uyum sağlamakta zorlanabileceği. 

Bazı analistler ise bu yaklaşımı, otomasyon ve robotik teknolojilere yatırım yapmak yerine ucuz işgücüne bel bağlamak olarak eleştiriyor.

Yekaterinburg'ta açılacak yeni Hint Başkonsolosluğu'nun, göçmen işçilerin işlemleri ve uyum süreçlerini kolaylaştırmada önemli bir rol oynaması bekleniyor. 

Bu gelişme, Rusya'nın işgücü piyasasındaki dönüşümünün ve küresel işgücü hareketliliğindeki yeni eğilimlerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'nın işgücü açığını Hindistan 1 milyon göçmenle... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:35:05