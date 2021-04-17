Rusya'nın Karadeniz planı NATO'yu 'endişelendirdi'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bültene göre 24 Nisan 21.00’dan 31 Ekim 21.00’a kadar geçici olarak Karadeniz’in üç bölgesinde Rusya’nın karasuları üzerinden barışçıl amaçlı geçişler, yabancı savaş gemileri ve başka devlet gemilerine kapatılacak.





Bakanlık bu planın Kerç Boğazı üzerinden gemi geçişlerini engellemeyeceğini, kapatılacak yerlerin Rusya’nın karasuları içerisinde olduğunu duyurdu.





Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı belgede sunulan koordinatlar doğrultusunda, kapatılacak yerler arasında Kırım kıyıları boyunca uzanan bölge, Kerç Yarımadası’nın kıyılarındaki dikdörtgen alan ve Kırım’ın batı ucu yakındaki küçük bir bölge yer alıyor.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sözcüsü Oana Lungescu ise sözkonusu planlardan "endişe" duyduklarına dair yazılı bir açıklama yaptı. Lungescu bunun "gayri meşru bir hamle olacağını ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun daha geniş bir örneğini teşkil edeceğini" öne sürdü. Sözcü NATO'nun Moskova'ya "Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlama ve seyrüsefer özgürlüğüne izin verme çağrısı" yaptığını kaydetti.