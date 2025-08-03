Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın Kuril Adaları'nda 6,7'lik deprem: Tsunami uyarısı yapıldı /03 Ağustos 2025 10:49

Rusya'nın Kuril Adaları'nda 6,7'lik deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası’nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen 8.8’lik deprem sonrası bu kez de Kuril Adaları'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı, halk kıyılardan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

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Rusya'nın Pasifik Okyanusu’na uzanan Kuril Adaları bölgesinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen depremin ardından üç bölgede tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, halkı kıyı bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Bölgedeki acil müdahale ekipleri, olası tahliye planlarını devreye sokarken, tsunami tehlikesine karşı deniz seviyesi hareketleri yakından takip ediliyor.

TARİHİN EN BÜYÜK DEPREMLERİNDEN BİRİNİ YAŞADI
Geçtiğimiz günlerde Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 30 Temmuz'da gerçekleşen deprem, bölgede yoğun artçı sarsıntılara neden oldu. 8,8’lik büyük depremin öncesinde ise, 20 Temmuz’da 7,4 büyüklüğünde öncü depremler kaydedilmişti.

Kamçatka açıklarında gerçekleşen bu 8,8’lik deprem, şimdiye kadar ölçülmüş en büyük altıncı deprem olarak tarihe geçti. Şiddetli depremde can kaybı yaşanmadı.

YANARDAĞDA VOLKANİK AKTİVİTE YAŞANDI
Deprem ve ardından oluşan tsunami, Kamçatka bölgesindeki Klyuçevskaya Sopka Yanardağı’nı da etkiledi. 30 Temmuz’da yanardağda patlama meydana geldi. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi, bölgedeki sismik hareketliliğin bu patlamayı tetiklediğini açıkladı.

Klyuçevskaya Sopka Yanardağı, Kamçatka'da yer alan Klyuçi köyüne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 4 bin 500 civarında kişinin yaşadığı köyün yakınındaki bu volkan, Avrasya kıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olma özelliğine sahip.
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