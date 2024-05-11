Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'nın Nükleer Tatbikatına Bir Ülke Daha Katılacak /11 Mayıs 2024 13:09

Rusya'nın Nükleer Tatbikatına Bir Ülke Daha Katılacak

9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle Moskova'da bulunan Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştireceği nükleer tatbikata katılması konusunda Putin ile anlaşmaya vardığı açıklandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kızıl Meydan'daki törenin ardından uzun süren görüşmelerde bulundular. 

Putin, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Batı'nın tehditkar söylemlerine karşılık vereceği nükleer tatbikata Belarus güçlerinin de katılacağını duyurdu. Tatbikatın 3 aşamada gerçekleştirileceğini belirten Putin, Belarus'un 2. aşamada Rusya'ya dahil olacağını ifade etti.

Lukaşenko da açıklamasında, tatbikatın stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test etmeye yönelik olduğunu ve Belarus'un bu üçüncü ortak tatbikata senkronize şekilde katılacağını belirtti. Rusya Savunma Bakanı ve Belarus genelkurmay başkanlarının talimatları doğrultusunda hareket edileceğini aktardı.

Liderler, ayrıca Ukrayna'daki durumu da istişare etti ve tatbikatın, Batılı siyasetçilerin provokatif söylemlerine ve NATO'nun istikrarı bozucu eylemlerine cevap niteliği taşıdığını vurguladılar.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın amacının askeri personelin ve teçhizatın stratejik olmayan nükleer silahları kullanmaya hazırlık düzeyini desteklemek olduğunu belirtirken, Rusya'nın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini sağlamaya yönelik talimlerin önemine dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise tatbikatı, Batılı yetkililerin saldırgan açıklamaları ve NATO'nun istikrarı bozucu eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'nın Nükleer Tatbikatına Bir Ülke Daha Katılacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:44:39