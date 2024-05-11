Rusya'nın Nükleer Tatbikatına Bir Ülke Daha Katılacak

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kızıl Meydan'daki törenin ardından uzun süren görüşmelerde bulundular.





Putin, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Batı'nın tehditkar söylemlerine karşılık vereceği nükleer tatbikata Belarus güçlerinin de katılacağını duyurdu. Tatbikatın 3 aşamada gerçekleştirileceğini belirten Putin, Belarus'un 2. aşamada Rusya'ya dahil olacağını ifade etti.





Lukaşenko da açıklamasında, tatbikatın stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test etmeye yönelik olduğunu ve Belarus'un bu üçüncü ortak tatbikata senkronize şekilde katılacağını belirtti. Rusya Savunma Bakanı ve Belarus genelkurmay başkanlarının talimatları doğrultusunda hareket edileceğini aktardı.





Liderler, ayrıca Ukrayna'daki durumu da istişare etti ve tatbikatın, Batılı siyasetçilerin provokatif söylemlerine ve NATO'nun istikrarı bozucu eylemlerine cevap niteliği taşıdığını vurguladılar.





Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın amacının askeri personelin ve teçhizatın stratejik olmayan nükleer silahları kullanmaya hazırlık düzeyini desteklemek olduğunu belirtirken, Rusya'nın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini sağlamaya yönelik talimlerin önemine dikkat çekti.





Rusya Dışişleri Bakanlığı ise tatbikatı, Batılı yetkililerin saldırgan açıklamaları ve NATO'nun istikrarı bozucu eylemleri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.