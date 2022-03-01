Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın o bölgede kontrolü ele geçirdiği belirtildi /01 Mart 2022 20:56

Rusya'nın o bölgede kontrolü ele geçirdiği belirtildi

Rusya ynetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı kapsamında Rus ordusunun, Ukraynalı birliklerinin Azak Denizi'ne erişiminini tamamen bloke ettiği aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı birliklerin Azak Denizi'ne erişiminin tamamen bloke edildiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti birliklerinin Donetsk bölgesinin sınırına ulaştığını ve Rus güçleriyle birleştiğini ifade etti.

Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri, Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna bölgelerini kontrolü altına alan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerine katıldı. Bugünden itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Azak Denizi'ne erişimi tamamen bloke edildi" dedi.
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