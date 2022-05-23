Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada /23 Mayıs 2022 10:39

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rus ve Ukrayna orduları arasındaki savaş üçüncü ayına girmeye hazırlanırken ülkeden çok konuşulacak görüntüler geldi.

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş ülkenin doğu bölgelerinde son sürat devam ederken Ukrayna Rus birliklerine yönelik saldırılarından yeni görüntüler yayınladı

Ukrayna 80. Hava Taarruz Tugayı, tanksavar güdümlü füzesi Stugna-P ATGM ile bir TZM-T'yi (TOS-1 yeniden yükleme aracı) vurdu.

Kiev saldırı anına ait görüntüleri yayınladı. Söz konusu görüntüler kısa sürede viral oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 'ölümcül silah' ve 'kıyamet silahı' olarak da anılan sistem vakum bombalarının fırlatılması için kullanılıyor.


'KIYAMET SİLAHI' OLARAK ANILIYOR

Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanıyor.

Cesetleri buharlaştıran, iç organları ezen ve şehirleri adeta moloz haline getirebilen vakum bombaları şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında gösteriliyor ve 'kıyamet silahı' olarak da anılıyor.

TOS-1, T-72 tank şasisine monte edilmiş, termobarik savaş başlıkları kullanabilen çoklu roketatardır.

Daha önce Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova Rusya'nın bu silahı kullandığını iddia etmişti.

Markarova yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın Ukrayna'ya vermeye çalıştığı yıkım büyük. Bugün Cenevre sözleşmesi tarafından yasaklanmış olan vakum bombasını kullandılar. Rusya bu konuda ağır bedeller ödemeli' ifadelerini kullanmıştı.

BEYAZ SARAY: DOĞRUYSA SAVAŞ SUÇU OLUR

Bu açıklamanın üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki vakum bombası iddiaları için 'Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur' demişti.

Rusyanın ölümcül silahı vuruldu O anlar saniye saniye kamerada
VAKUM BOMBASI NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır.

Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir.

Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Öte yandan Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Ukrayna savaşın başından itibaren 30 bine yakın Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor.

Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı. Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Rusyanın ölümcül silahı vuruldu O anlar saniye saniye kamerada

EN AZ 317 SUBAY ÖLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı.

Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

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Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

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