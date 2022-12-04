Rusya'nın petrolde tavan fiyata tepkisi artıyor

VOA'nıngöre, G7 ülkeleri, Avrupa Birliği ve Avustralya’nın Rusya’dan satın alınacak petrolün varil fiyatı olarak 60 dolarlık tavan fiyat belirlemesine Rusya tepki göstermeye devam ediyor.Rusya tarafından ilk tepkinin geldiği parlamentonun alt kanadı Duma’nın ardından bugün de Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov konuya ilişkin açıklama yaptı.Peskov, “Bu tavan fiyatı kabul etmeyeceğiz” darken Moskova’nın bu gelişme karşısında kendi hazırlıklarını yaptığını söyledi.Konuya ilişkin bir tepki de Rusya’nın Viyana’da görevli uluslararası organizasyonlardan sorumlu büyükelçisinden geldi. Büyükelçi Mikhail Ulyanov yaptığı açıklamada, Rusya’nın tavan fiyat uygulayan ülkere petrol satmayacağını söyledi. Ulyanov, “Avrupa bu yıldan itibaren Rusya petrolü olmadan yaşayacak” dedi.G7 ve AB tarafından alınan karar Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeleri bağlamıyor ancak bu ülkelere yönelik olarak petrolün nakliyesinin sağlandığını deniz taşımacılığına yönelik kısıtlamalar getiriyor. Ayrıca petrol taşıyacak firmalara yönelik sigorta şirketlerinin de 60 doların üzerinde bir fiyat olması durumunda yaptırım kapsamında olacağı belirtiliyor. Bu durumun da her halukarda AB dışındaki ülkelerin de Rusya’dan 60 dolardan daha yüksek fiyata petrol almasını önlemesi bekleniyor.ABD Maliye Bakanı Janet Yellen da tavan fiyat uygulamasından memnuniyetini dile getirirken bu durumdan düşük gelirli ülkelerin fayda sağlayabileceğini belirtti.Yellen ayrıca açıklamasında “Rus ekonomisi küçülürken ve bütçesi git gide daralırken tavan fiyat uygulaması Putin’in en önemli gelir kaynağını kesecek” dedi.Rusya’nın ABD Büyükelçiliği de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, kararı eleştirdi tehlikeli olarak nitelendirdi ve Moskova’nın kendi petrolü için yeni alıcılar aramaya devam edeceğini belirtti.