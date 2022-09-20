Samanyolu Haber /Spor / Rusya'nın resmen 'men' edildiği açıklandı /20 Eylül 2022 20:29

Rusya'nın resmen 'men' edildiği açıklandı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sonrasında Rus takımları UEFA organizasyonlarından men edilirken, Rusya milli takımının da bu statüde olduğu ifade edildi.

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Ukrayna'ya karşı başlatılan askeri saldırı sonrasında Rusya'ya karşı alınan yaptırımlar spor alanında da sürüyor.

Rus takımları UEFA organizasyonlarından men edilirken, Rusya milli takımının da bu statüde olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Hvar Adası'nda gerçekleştirilen İcra Kurulu toplantısının ardından EURO 2024'ün yol haritası ve eleme kuraları prosedürlerine ilişkin bazı kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle, UEFA İcra Kurulu'nun 28 Şubat'ta tüm Rus takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesine yönelik aldığı kararın 15 Temmuz'da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onaylandığı hatırlatılarak, Rusya'nın eleme kuralarına katılamayacağı vurgulandı.
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