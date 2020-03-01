Rusya'nın Sputnik Ajansı çalışanlarının evlerine saldırı girişimi









Ankara’da, saat 22.30 civarında, Sputnik’in Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, 15-20 kişilik gruplar tarafından saldırı girişimi oldu.





‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atan saldırganlar, Sputnik’te çalışan gazetecilere tehdit ve hakaretler yağdırdı. Sputnik’te çalışan gazetecilerin soğukkanlılığı sayesinde, saldırıda yaralanan olmadı.





Saldırgan grup, Sputnik’te çalışan gazetecilerin isim ve soy isimlerini söyleyerek, ‘şehitlere karşı propaganda yaptın mı’ sorusunu iletti.





Saldırgan grup, Sputnik çalışanı gazetecilerin kapısında bir süre bekledikten sonra, bulundukları noktayı terk etti.





Sputnik çalışanları ilgili emniyet birimlerine giderek, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili araştırma sürüyor.





Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise, saldırıyla ilgili yaptığı twitter paylaşımında şunları söyledi:





"Ankaradaki üç çalışanımızın evlerini (!) şu an kimlikleri bilinmeyen tipler basmış, tehditler savurmuş, Ruslara çalıştıklarından dolayı kendilerine vatan hainleri demişler. Polis neler yapacak, bakacağız. "