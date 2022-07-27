Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası harekete geçtiler! Avrupa ülkeleri zorunlu askerliğe geri dönüyor

Euronews'in haberine göre; "Her Fransız bir askerdir ve kendisini vatanın savunmasına borçludur" diyen 1798 tarihli Jourdan Yasası, evrensel askerlik hizmeti kavramına öncülük etmişti.





Ancak bundan neredeyse iki asır sonra, eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, zorunlu olan askerlik hizmetini kaldırdı.





Chirac, bunun yerine gençlerin yılda bir kez Cumhuriyet değerlerini öğrenebilecekleri bir gün olan "Savunma ve Vatandaşlık Günü"nü getirdi.





Askerlik zorunluluğunun 1997'de sona ermesi Fransa toplumu nezdinde genel olarak kabul görmedi. Zira bu bazıları için tarihe bir hakaretti. Kimileri için de ülkenin dünya meselelerindeki öneminin azaldığının bir itirafıydı.



