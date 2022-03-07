8:04 Avustralya, Çin'e, Rusya işgaline karşı bloğa katılma çağrısı yaptı



Avustralya, Çin’e, Rusya’nın “saldırganlığını” kınama ve benzer yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı. Başbakan Scott Morrison’ın savaşı değerlendirdiği konuşmasında Çin’e uzun bir bölüm ayırdı. Rusya üzerinde, tepkisi Çin’den daha etkili bir ülke olmayacağını savunan Morrison şunları söyledi:



“Dünya Çin’in dünya barışına bağlılık ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyduğuna ilişkin çok fazla açıklama dinledi bugüne kadar. Bugün tarihin geldiği bu noktada, Çin, bunların sözden ibaret olmadığını göstermeli.” Morrison, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Putin arasında Kış Olimpiyatları sırasında gerçekleşen görüşmeye atıf yaparak, “ilk işaretlerin olumlu olmadığını” savundu. Çin ve Avustralya arasındaki ilişkiler son yıllarda kötü seyrediyor. Canberra, Pekin’i iç işlerine karışmakla suçluyor.





7:40 Rusya'dan geçici ateşkes kararı Avustralya, Çin’e, Rusya’nın “saldırganlığını” kınama ve benzer yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı. Başbakan Scott Morrison’ın savaşı değerlendirdiği konuşmasında Çin’e uzun bir bölüm ayırdı. Rusya üzerinde, tepkisi Çin’den daha etkili bir ülke olmayacağını savunan Morrison şunları söyledi:“Dünya Çin’in dünya barışına bağlılık ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyduğuna ilişkin çok fazla açıklama dinledi bugüne kadar. Bugün tarihin geldiği bu noktada, Çin, bunların sözden ibaret olmadığını göstermeli.” Morrison, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Putin arasında Kış Olimpiyatları sırasında gerçekleşen görüşmeye atıf yaparak, “ilk işaretlerin olumlu olmadığını” savundu. Çin ve Avustralya arasındaki ilişkiler son yıllarda kötü seyrediyor. Canberra, Pekin’i iç işlerine karışmakla suçluyor.





Rusya aralarında Kiev’in de olduğu şehirlerde, sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edileceğini duyurdu. Söz konusu şehirlerin Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumi olduğu açıklandı. Bu şehirlerde, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılacağı duyuruldu.



Tüm bu şehirlerde Rusya bombardımanı devam ediyordu. Kiev’de BBC’nin de görüntülediği tahliye çalışmaları sırasında hayatını kaybeden siviller oldu. Hafta sonu liman kenti Mariupol’deki sivilleri tahliye etmek için ilan edilen ateşkes sürdürülemedi. İki taraf da bozulan ateşkes için birbirilerini suçladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, son ateşkese ilişkin bir açıklama yapmış değil.









6:45 Mariupol'da elektrik ve içme suyu olmadan, bombardıman altında günler



Şehirde 5 gündür su ve elektrik yok. İçme suyu ve gıdanın da hızla azaldığı bildiriliyor. 27 yaşındaki internet teknolojileri uzmanı Maxim, büyük anne ve babasına baktığı daireye, tahliye sırasında başlayan bombalamadan kaçan yaşlı ve çocukları da aldığını anlatıyor. Maxim evde içme suyu kalmadığını, tek su kaynağının, sular gitmeden doldurduğu küvette olduğunu söylüyor. Maxim sokakta cesetler gördüğünü de söylüyor.







6:28TikTok Rus kullanıcılara yönelik servislerini sınırlandı, Netflix ise tamamen durdurdu







Video paylaşım uygulaması TikTok ve içerik platformu Netflix de Rusya’yı cezalandıran şirketler arasına girdi. Netflix işgali protesto amacıyla Rusya’daki servislerini durdurma kararı aldığını duyurdu. 2016 yılından bu yana bu ülkede faliyet gösteren Netflix’in 1 milyon kadar üyesi bulunuyordu.



36 milyon Rus abonesi olan TikTok ise canlı yayın özelliğinin Rusya için devre dışı bırakıldığını duyurdu. Yeni içerik yüklemek de mümkün olmayacak. Şirket bu adımın, Kremlin’in sahte haber yasası sonrası aldığını açıkladı. Sahibi Çinli olan TikTok’un dünya çapında bir milyara yakın kullanıcısı bulunuyor.









5:47 Wall Street Journal : Rusya, Ukrayna'da şehir savaşları için Suriyeli savaşçıları da kullanacak





Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna’daki şehir savaşlarında yararlanmak için Kremlin’in Suriyeli savaşçıları bu ülkeye götürmeye hazırlandığını yazdı. ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu Suriyelilerin bir kısmının Ukrayna’ya götürülmek üzere Rusya’da bekletildiği bildiriliyor.



Deyr ez Zor şehrinde yayınlayan bir gazete, Suriyeli gönüllülere, 200 ila 300 dolar arasında maaş önerildiğini yazdı. İş ilanında, Ukrayna’da güvenlik olarak çalışılacağı belirtiliyor. Kremlin’in, Suriye iç savaşı sırasında şehir çatışması tecrübesi kazanan bu savaşçılardan, bu alanda yararlanmak istediği yazılıyor. Reuters haber ajansı Çeçenistan askerlerinin de Ukrayna'ya götürüldüğünü bildiriyordu. Ukrayna saflarında savaşmak üzere de bir yabancı askerler birliği kurulmak istendiği biliniyor.









5:09 Rusya petrolüne ithalat yasağı tartışılıyor, petrol fiyatı 139 doları gördü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya petrollerinin ithaline yasak getirebilecek bir adımla ilgili Avrupa Birliği ile etkin bir şekilde müzakere yürütüldüğünü söyledi. Ancak Almanya olası yasağa açıkça karşı çıkıyor. Tüm bu gelişmeler karşısında petrol fiyatları tarihi rekoruna yaklaştı.

4:00 Ivan Kuliak: Rus jimnastikçi hakkında savaş yanlısı sembol nedeniyle soruşturma açıldı



Rus jimnastikçi Ivan Kuliak hakkında, uluslararası bir yarışmada taktığı savaşı yanlısı sembol nedeniyle soruşturma açıldı. Katar’da cumartesi günü yapılan yarışmada dereceye giren Kuliak podyuma, “Z” işaretli mayo ile çıktı. 20 yaşındaki sporcu ile aynı yarışmada altın madalyayı ise Ukraynalı sporcu Illia Kovtun aldı. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kuliak’ın “şoke edici davranışı” ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Z harfi, Rusya’nın Ukrayna işgalinin sembolü haline gelmiş durumda. Ancak Rus askeri araçları üzerine çizilen bu harfin tam olarak ne anlama geldiği bilinmiyor. Bazıları bunun Batı anlamındaki Zapad kelimesinden geldiği görüşünde. Rusya geçen yıl “Zapad 2021” isminde büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. Belarus ve Rus atletler, bu hafta sonu bitimiyle uluslararası yarışmalardan men edildi.







3:18 BBC, Kiev'e 25 km mesafede sivillerin bombardıman arasındaki tahliyesini görüntülediIrpin'den kaçış





Kiev'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Irpin'de, sivil halk tahliye sırasında bombardırman arasında kaldı. Savaştan kaçan anne, baba ve iki çocukları topçu ateşinde hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, işgalin 11'inci gününde 20'si çocuk 364 sivil hayatını kaybetti.



BBC Ortadoğu editörü Jeremy Bowen da Irpin'den kaçış sırasında kentteydi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, sivil kayıplarının, hava saldırıları ve top ve füze sistemleri dahil bombardıman ile gerçekleştiğini duyurdu. Ancak girilemeyen çatışma bölgelerinde de ölüler ve yaralılar bulunduğu belirtilen açıklamada, gerçek sayısının “muhtemelen çok daha yüksek olduğu” ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenskiy, sivilleri hedef alan saldırıları kınadı ve bunların affedilmeyeceğini söyledi. Kremlin, sivil yerleşimlere saldırı yapıldığı haberlerini yalanlıyor.







2:21 Rusya'da Pazar günü yapılan eylemlerde 5 bine yakın kişi gözaltına alındı







Rusya genelinde Pazar günü yapılan protestolarda gözaltına alınanların sayısının 5 bine yaklaştığı değerlendiriliyor. OVD-Info isimli sivil toplum örgütünün değerlendirmesine göre, protestolar 60 şehirde gerçekleşti. Rus Ria haber ajansının, İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı bilgiye göre, yalnızca Moskova’da 1700 kişi gözaltına alındı.



Amerikan ABC televizyonu muhabiri James Longman, Moskova merkezinde ağır bir polis ablukasının olduğunu, çok sayıda genç Rus’un slogan atmadan şehir merkezinde yürüyerek pasif bir direniş yaptığını kaydediyor. OVD-Info’nun verilerine göre, son 11 günde 10 binden fazla kişi Rusya genelinde gözaltına alındı. Sivil toplum örgütünün Gürcistan’da bulunan sözcüsü Maria Kuznetsova, askeri bir sansürün uygulamaya koyulduğunu savundu. Ülke genelinde savaş karşıtı protestolar yasaklanmış durumda.







1:01 ABD'li Senatör Rubio: Uçuşa yasak bölge ilanı 3. Dünya Savaşı demek





Ukrayna’nın liman şehri Mariupol’da 200 bin kadar kişinin ağır bombardıman arasında mahsur kaldığı değerlendiriliyor. Pazar günü 50 otobüslük tahliye konvoyunun, çok sayıda sivili şehirden çıkarması amaçlanıyordu. Ancak bombardımanın başlaması nedeniyle tahliye planı iptal oldu.ABD Senatosundaki önemli Cumhuriyetçi isimler arasında olan Marco Rubio, Ukrayna’da uçuşa yasak bölge ilan etmenin 3. Dünya Savaşı ile sonuçlanabileceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve çok sayıda Ukraynalı isim, ülke hava sahasının Rusya hava kuvvetlerine kapatılması çağrısı yapıyor.Askeri bağlamda uçuşa yasak bölge, genellikle saldırılar ya da hava istihbarat faaliyetlerinden korunmak amacıyla yasaklı bölgeye uçakların girişinin engellenmesi anlamına geliyor. ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu’ndaki en kıdemli Cumhuriyetçi isim olan Senatör Rubio, CNN’e yaptığı değerlendirmede, uçuş yasağının “Rusya Federasyonu’na ait uçakları düşürme kararlılığı” anlamına geldiğini söyledi.Rubio, bunun sonucunun “3. Dünya Savaşı” olacağını da savundu. Ancak aynı programda konuşan Demokrat Senatör Joe Manchin, uçuşa yasak bölge ilanının da “masada olması gerektiğini” söyledi.1991 yılında Birinci Körfez Savaşı sonrasında ABD ve müttefikleri Irak'ta, Saddam Hüseyin'in itaatsiz bulduğu etnik ve dini nüfusa yönelik saldırılarını engellemek amacıyla, güneyde Şii nüfusun, kuzeyde Kürt özerk yönetimi bölgesinin semalarında iki uçuşa yasaklı bölge ilan ettiler.