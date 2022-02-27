Rusya'nın Ukrayna saldırısında son durum

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi sürüyor. Savaşta 3. güne geride bırakırken taraflar henüz müzakere masasına oturmadı. Rusya 150 bin nüfuslu Melitopol’e girdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev yönetiminin müzakereler için bugünü işaret ettiğini duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre müzakere ihtimali ardından orduya 'dur' emri veren Putin, Ukrayna'nın müzakereleri reddetmesi üzerine emri geri çekti. Rusya Savunma Bakanlığı, tüm birlikte bütün istikametlerde saldırı emri verildiğini açıkladı.







Rusya'nın Ukrayna saldırısında 27 Şubat'ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:







09.31: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yurt dışından gelen gönüllüler için yabancı bir birlik kurulacağını duyurdu. Zelenski yaptığı açıklamada, "Bu, ülkemize verdiğiniz desteğin temel kanıtı olacak" dedi.





09.30: Ukrayna'da Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz" dedi.





09.28: Ukrayna boru hattı operatörü, gaz taşıma boru hattının normal çalıştığını söyledi.





09.24: Reuters: Kiev'de patlama sesi duyuldu.





09.13: AFP: Rusya, Harkov'un ardından Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Berdyansk kentini de kuşattığını iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, "Son 24 saat içinde Kherson ve Berdyansk kentleri Rus silahlı kuvvetleri tarafından tamamen ablukaya alındı" dedi.





09.10: Reuters: Kiev'de siren sesleri duyuluyor.





08.50: Ukrayna, Rus güçlerinin Harkov'a girdiğini açıkladı.





08.30: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki silahlı girişimlerinin başarısız olacağı vurgusu yapıldı. Elçiliğin Twitter hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada "Günaydın dostlar! Yüzde 100 gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar! Detaylar geliyor! Biz kazanacağız!" ifadeleri kaydedildi.





Google'dan Rus devlet medyasına yaptırım!

08.00: Google, Rus devlet medyasına ait internet siteleri, uygulamalar ve YouTube hesaplarının gelir elde etmesini askıya aldı.





07.15: Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu.





06.21: Ukrayna'dan Rusya ile müzakere açıklaması: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.





05.25: Kiev'de patlama tehlikesi üzerine otel müşterileri sığınaklara indirildi.







05.10: Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.





Macron, Lukaşenko'dan Rus birliklerin Belarus'tan ayrılmasını istedi

05.00: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla görüştüğü Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan Rus birliklerin Belarus'tan en hızlı şekilde ayrılmasını talep etti.





04.39: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.





04.25: Dünya’da en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırına ait görüntülerini yayınladı.





03.55: Gazeteci Christo Grozev, Ukrayna'nın eski Avusturya Büyükelçisi Olexander Scherba'nın da paylaştığı bir video kaydı yayınlayarak, Kiev'in sürekli bombardıman altında olduğunu ve toplam 500 tanktan oluşan 3 konvoyun farklı yönlerden şehre yaklaştığını duyurdu.







03.35: Rusya, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'u havadan yoğun şekilde bombalamaya başladı. Harkov'da petrol boru hattının vurulduğu belirtiliyor. Rusya uçakları, Vasilkov'da bulunan bir petrol deposunu da balistik füzeyle vurdu.







03.15: CNN'in haberine göre; Kiev'in güney batısında gerçekleşen iki patlama gökyüzünü aydınlattı. Patlamalarda birinin kent merkezine yaklaşık 20 kilomete mesafede gerçekleştiği bildirildi. İkinci patlama ise Kiev'in batısında, şehrin ikinci büyük havalimanı yolunda yaşandı.





02.55: BBC muhabiri Fergal Keane, Ukrayna'nın Polonya sınırına 20 kilometre mesafede savaştan kaçan Ukraynalıları görüntüledi. Binlerce kişinin ve aracın Polonya'ya geçmek için sıra oluşturduğu görülüyor.





02.45: Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Mush, Stralink uydusu internet servisini Ukrayna'da aktif hale geçirdiğini duyurdu. Bu gelişmeyle Ukrayna'da internet erişiminin engellenmesi zorlaşacak.





02.20: Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.





00.55: İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirileceğini açıkladı. Johson, Putin'in beklediği gibi olmadığını ve Ukrayna halkının direnmeye devam ettiğini söyledi.





00.47: Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Kiev'in bombardıman altında olduğunu kaydetti.





00.44: Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, yaptığı açıklamada, Berlin'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasından yana olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alınması talimatını verdiğini belirtti.





00.31: Sputnik'in aktardığına göre Alman ARD kanalı "AB, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapatacak" ifadelerine yer verdi.





00.14: Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.





Rus ordusuna ait hava araçlarının, Su-27’lerin yanı sıra S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemleri ile imha edildiği vurgulanan açıklamada, akaryakıt taşıyan bir yük treninin ise Bayraktar TB2 SİHA ekibinin başarılı çalışmasıyla imha edildiği kaydedildi.





00.11: Alman hükümeti: Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını belirli koşullar altında desteklemeye hazırız.





00.06: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya’da düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısının 3 bini geçtiği bildirildi.





00.05: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri John Kirby, “ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya hafif silahlar ve çeşitli mühimmatları içeren 350 milyon dolarlık ek askeri yardım gönderilmesine izin verdi” dedi.





23.58: Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.





23.49: Ukrayna’daki Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andrey Sadoviy halka seslenerek, “Molotofları hazırlayın” dedi. Ukrayna’nın batı bölgesinde yer alan Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, halka seslendi. Başkan Sadoviy açıklamasında, "Savunma ve polis birlikleriyle şehirde devriye gezmeye davet ediyoruz. Kim silah sahibiyse hazır olsun. Sakinliğinizi koruyun ve molotof kokteyllerini hazırlayın" şeklinde konuştu.





23.11: Ukrayna’nın doğusunda bulunan ve Donbass bölgesine yakın olan Harkov şehrinde bu gece çatışmalar şiddetlendi.





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Rusya herhangi bir saldırı ihtimalinde ilk Harkov’a saldıracak" ifadelerini kullanmıştı.