Rusya'nın Ukrayna'daki istasyon saldırısı dehşet verici

Avrupa Birliği Liderleri Ukrayna’da





Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jalina Porter gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentindeki saldırı ile ilgili ‘‘Bu son vahşet karşısında dehşete düştük’’ dedi.Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkilisiyse hedef olan istasyonu, Rusya’nın kısa menzilli balistik füze ile vurduğunun sanıldığını söyledi.İsmini vermeyen ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rus kuvvetlerinin saldırıda SS-21 Scarab tipi füze kullandığını düşündüklerini ancak saldırının amacının hala belirsizliğini koruduğunu kaydetti.SS-21, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde kullanılan Toçka olarak bilinen füzelere NATO tarafından verilen isim. Yetkili ABD’nin saldırıyı hala incelediğini ve misket bombası kullanılıp kullanılmadığının hala belirsiz olduğunu kaydetti.Yetkili Rusya’nın saldırıdan sorumlu olmadığı sözlerine inanmadıklarını da vurguladı.Ukrayna, Kramatorsk kentindeki saldırıda 50 kişinin öldüğünü çok sayıda kişinin de yaralandığını, istasyonda Rus işgalinden kaçmaya çalışan çok sayıda sivilin olduğunu bildirmişti.Rus RIA haber ajansına göre ise Rusya Savunma Bakanlığı, istasyonu vuran füzenin yalnızca Ukrayna güçleri tarafından kullanıldığını bildirdi ve Kramatorsk kentini hedef almadıklarını kaydetti.Sosyal medyada son haftalarda yer alan ancak Reuters haber ajansının doğrulayamadığı görüntülerde Rus güçlerinin Ukrayna yakınına Toçka füze rampalarını taşıdığı görülüyordu.ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’daki savaş gücünün gittikçe azaldığını ve işgal öncesi seviyesine göre yüzde 80 ile 85 arasında olduğunu belirtti.ABD, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna işgaline başlamadan önce Ukrayna sınırlarında 150 bin kadar asker konuşlandırdığını tahmin ediyordu.Yetkili şimdi ise ABD’nin Moskova’nın bazı yedek subayları görevlendirerek bu sayıyı 60 bin daha arttırabileceğini tahmin ettiğini belirtti.