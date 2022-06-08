Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın Ukrayna'dan buğday çaldığı iddiaları güçleniyor /08 Haziran 2022 08:39

Rusya'nın Ukrayna'dan buğday çaldığı iddiaları güçleniyor

İngiltere, dünya gıda fiyatlarının rekor seviyelere çıktığı dönemde, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan tahıl çaldığı iddialarının derhal soruşturulması çağrısında bulundu.

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Tarım Bakanı Victoria Prentis, Londra'daki Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) konferansında "Rusya'nın tahıl hırsızlığı" iddialarını Ukrayna'nın güneyindeki Kherson bölgesindeki kaynaklardan duyduğunu ve bunları çok ciddi olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Dünyanın dördüncü en büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna'nın Karadeniz limanları, işgalden bu yana kapalı. Ülkede yaklaşık 20 milyon ton tahılın kaldığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, tahılının Ukrayna'nın Odesa gibi limanlardan sevk edilmesini sağlayacak bir anlaşmaya aracılık etmeye çalışıyor.

Moskova, bu noktada, anlaşmanın bir parçası olarak Batı yaptırımlarının kaldırılması şartını dile getirdi.

Türkiye de Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını yeniden başlatma planı konusunda Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşma için girişimlerde bulunuyor.

Ukrayna geçen hafta Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği "Kırım'dan Türkiye'ye çalıntı tahıl gönderdiğini" duyurdu. Ayrıca Rusya'yı Suriye'ye 100 bin ton çalıntı Ukrayna buğdayı tedarik etmekle suçladı.

Kremlin: "(Odesa'dan tahıl ihracatı) Sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok"

Ukrayna ve Batı, ayrıca Moskova'yı gıda kaynaklarına mayın döşeyerek silahlandırmakla suçluyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Odesa limanından tahıl ihracatına devam edebilmesi için bölgenin mayınlardan temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu sürece dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çeşitli açıklamalar yaptığını anımsatan Peskov, “Putin, Ukrayna’nın limanların civarındaki mayınları temizlemesi gerektiğini söylemişti. Böylelikle, yasadışı silah sevkiyatına yönelik bizim kontrolümüzden geçen gemiler limana girip tahıl yükleyebilecekler. Bu sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok.” şeklinde konuştu.

Peskov, Odesa’dan ayrılacak gemilerin uluslararası sulara çıkmasına destek de olabileceklerini söyleyerek, sürece dair bir takvimin de belirlenmediğini sözlerine ekledi.
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