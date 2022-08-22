Rusya'nın Ukrayna'yı işgali altıncı ayına giriyor

VOA'nın derlediğigöre, 24 Ağustos aynı zamanda Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etmesinin de 31'inci yıldönümü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bu konudaki açıklamasında, dikkatli olunması çağrısı yaptı ve Moskova'nın "özellikle çirkin bir girişimde" bulunmayı deneyebileceği uyarısında bulundu.Öte yandan Rus yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyen ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e yakın olmasıyla bilinen aşırı Rus milliyetçisi Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın kullandığı araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Moskova yakınında öldürülmesini soruşturduklarını bildirdi.Soruşturmacılar, saldırının sorumlusunu belirleme sürecinde "tüm olasılıkları" değerlendirdiklerini kaydetse de Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırının Ukrayna'yla bağlantılı olabileceğini iddia etti. Zelenski'nin bir danışmanı, bu iddiayı reddetti.Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihailo Podolyak, "Ukrayna'nın elbette ki bu olayla hiçbir ilgisi yok çünkü biz Rusya Federasyonu gibi kriminal bir devlet değiliz, dahası, biz bir terör devleti değiliz" dedi. Podolyak, olayın, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyenlerden alınan "karma" nitelikli bir intikam olabileceği imasında bulundu.Ukrayna, 24 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü'ne hazırlanırken askeri ve bölgesel yetkililer, ülkenin doğu ve güneyinde Rusya'nın yeni saldırılar yaptığını bildirdi.Bunlar arasında en çok kaygı yaratan, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya yakınında, Dnipro nehri kıyısındaki Nikopol kentinin topçu ateşine tutulması oldu.Bölge Valisi Valentin Rezniçenko, Telegram üzerinden paylaştığı mesajında, Nikopol'un beş ayrı topçu saldırısına maruz kaldığını söyledi. 25 topçu mermisinin kente isabet ettiğini söyleyen Rezniçenko, sanayi bölgesinde yangın çıktığını, 3 bin kent sakininin elektriğinin kesildiğini bildirdi.Zaporijya yakınındaki saldırılarla Cumartesi günü Ukrayna'nın en büyük ikinci nükleer santrali yakınındaki güney kenti Voznesensk'e yönelik füze saldırısı, nükleer kaza kaygılarını tırmandırdı.ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Pazar günü yaptıkları telefon görüşmesinde, nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanmasının önemine değindi ve Ukrayna'ya verdikleri "sarsılmaz desteği" yineledi.Yerel yetkililer ayrıca Ukrayna'nın tarım ürünlerinin ihracatında, küresel gıda tedarikinde ve gıda ürünlerinin dünya piyasalara yeniden ulaşımında kritik öneme sahip Odesa civarının da füze saldırılarına hedef olduğunu bildirdi.Bölge sözcüsü, Rus yapımı beş Kalibr seyir füzesinin Karadeniz'den ateşlendiğini açıkladı. Bunlardan ikisinin Ukrayna hava savunması tarafından vurulduğu, üçünün tarım hedeflerine isabet ettiği, ancak saldırıda ölen olmadığı kaydedildi.Rusya'dan yapılan açıklamada füzelerin Amerikan yapımı HIMARS roketlerinin bulunduğu mühimmat deposunu vurduğu bildirildi. Ukrayna ise bir tahıl ambarının saldırıya maruz kaldığını belirtti.Son haftalarda saldırılara maruz kalan Kırım Yardımadası'ndan ise herhangi yeni bir saldırı haberi gelmedi.Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Kırım'daki saldırılara dolaylı olarak değinse ve Ukrayna, saldırılardan sorumlu olmadığını iddia etse de kimi uzmanlar, en azından bazı saldırıların Ukrayna kuvvetleri tarafından kullanılan yeni askeri ekipmanlarla düzenlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.Zelenski, "Kırım'daki işgal sadece geçici, Ukrayna geri geliyor" ifadesini kullandı.Kırım'ın Rusya tarafından atanan ancak Batılı ülkeler tarafından tanınmayan valisi Mihail Razvojayev, Cumartesi sabahı Rusya'nın Karadeniz filosunun komuta merkezine insansız hava aracıyla girişilen saldırının bertaraf edildiğini bildirmişti.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Facebook üzerinden paylaşılan güncel bilgide, son 24 saatte Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rusya'nın birkaç saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.Ukrayna'nın güneyindeyse Rus güçler, Herson ve Mikolayiv bölgeleri arasındaki sınırda yer alan Blahodatne köyüne saldırdı. Bölge Valisi Vitaliy Kim, Telegram mesajında, Pazar erken saatlerde Mikolayiv'in birkaç S-300 füzesiyle vurulduğunu bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı ise Herson'da muharebe mevzilerinde iki M777 Howitzer'in tahrip edildiğini, Zaporijya'daysa bir yakıt deposunun vurulduğunu açıkladı.Reuters haber ajansı, bu verileri bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.