Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili en güncel bilgiler bu haberde





Rusya'da televizyon ve internet yayınları üst kurulu (Roskomnadzor), ülke medyasındaki yayınlarda Rus ordusu tarafından Ukrayna'da öldürülen sivillere ilişkin herhangi bir atıf olmaması ve 'işgal', 'saldırı', ya da 'savaş ilanı' terimlerinin de içeriklerden kaldırılmasını istedi.





Roskomnadzor, açıklamasında, "Sadece resmi Rus kaynakları güncel ve güvenilir bilgiye sahip" denildi.





11:00 - Hollanda, Ukrayna’ya 200 uçaksavar füzesi gönderiyor



Hollanda hükümeti, en kısa sürede Ukrayna'ya 200 adet Stinger uçaksavar füzesi göndereceğini bildirdi.



Hollanda Dışişleri ve Savunma bakanlarının meclise verdiği bilgiye göre, Ukrayna’nın bu yöndeki talebine “silah ihracatı kriterlerine aykırı olarak istisnai durumlar göz önüne alınarak” kısa sürede yanıt verildi.



Stinger uçaksavar füzelerinin bir kısmı bugün Ukrayna’ya teslim edildi. Kalan bölümü ise, en kısa sürede Ukrayna'ya gönderilecek.



Hükümet, Hollanda'nın "tıpkı diğer ülkeler gibi lojistik zorluklarla mücadele ettiğini" belirterek, "Savunma bakanlığı, müttefiklerle birlikte bu malzemeleri mümkün olduğunca çabuk teslim etmek için her türlü çabayı gösteriyor” açıklamasını yaptı.



Stinger, 0,5 ila 5 kilometre mesafedeki uçaklara ve helikopterlere karşı konuşlandırılabilen kızılötesi güdümlü bir karadan havaya füze.







10:03 Ukrayna: Rusya'ya ait 14 savaş uçağı 8 helikopter ve 102 tank vuruldu





Rusya Savunma Bakanlığı: 821 askeri tesis vuruldu





08:37 Zelensky: Yalan haberlere inanmayın, buradayım





AP'nin bir istihbarat yetkilisine dayandırarak geçtiği haberine göre Zelensky teklife yanıt olarak, "Mücadele burada; benim götürülmeye değil cephaneye ihtiyacım var." dedi.





Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksky, Rus güçleriyle sokak savaşının başladığını belirterek halka sığınaklara girmeleri çağrısında bulundu.





08:23 Kiev'den video paylaşan Zelenskiy: 'Yalan haberlere inanmayın, buradayım'



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hakkında çıkan ülkeyi terk etti iddialarına Twitter hesabından paylaştığı bir video ile cevap verdi. Kiev'deki Gorodetsky Evi'nin önünden bir video paylaşan Zelenskiy, "Ordumuzu silah bırakmaya çağırdığım ve tahliye edildiğime dair internette çok fazla sahte bilgi var" dedi.



"Yalan haberlere inanmayın" diyen Ukrayna lideri, "Ben buradayım. Silah bırakmayacağız. Devletimizi savunacağız" mesajı verdi.







02:40 Ukrayna: Donbas'ta bir Rus helikopteri, bir Su-25 savaş uçağı vuruldu





02:34 Pentagon: NATO Mukabele Kuvveti için istenen talepleri karşılamaya hazırız





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında NATO tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.





Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.





Putin'e seyahat yasağı yaptırımlara dahil olabilir





"Kiev'in düşmesi gerçek bir olasılık"





25.02.2022 22:12 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden sirenler çaldı





Fransa, Manş Denizi'nde Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı bir firmaya ait olduğu şüphesiyle Rus kargo gemisine el koydu. Rusya, el konulan RIA gemisi için Fransa'dan açıklama istedi.Fransız yetkililerin Ukrayna'daki savaşla bağlantılı ticari yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen bir Rus şirketine ait olabileceğini söyledikleri gemi, bugün erken saatlerde Fransız deniz polisi tarafından ele geçirildi.Rus zırhlı savaş aracı hiçbir tehdit olmamasına rağmen savaş aracını zevk için sivil bir otomobilin üzerine sürüp ezdi ve işkence için bir süre beklediPolonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesz, FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri için 24 Mart’ta Rusya ile Moskova’da oynayacakları maça çıkmayacaklarını açıkladı.Kulesz “Söz değil eylem zamanı geldi” dedi ve ülkesinin Çekya ve İsveç futbol federasyonlarıyla birlikte FIFA’ya bir öneri sunmayı planladıklarını söyledi.Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, Rus işgali başladığından bu yana 198 Ukraynalının öldüğünü, bunlardan üçünün de çocuk olduğunu açıkladı. Facebook hesabından bir paylaşım yapan Lyaşko, yaralı sayısının 1.115 olduğunu ve bunların 33’ünün çocuk olduğunu duyurdu.İngiltere’de Kara Kuvvetlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı James Heappey, Rusya’nın işgale başlarken belirlediği hedeflerin hiçbirini gerçekleştiremediğini söyledi.BBC’nin sorularını yanıtlayan Heappey, Kiev’e şu ana kadar giren Rus birliklerinin paraşütçü birlikleri ve özel birlikler olduğunu, Rus birliklerinin geri kalanının ise kentin epey kuzeyinde olduğunu aktardı.Ukrayna direnişini öven Heappey “Ukrayna’yı dehşet dolu günler ve haftalar bekliyor ama inanılmaz bir iş başarıyorlar.Heappey, İngiltere’nin 25 ülkeyle birlikte Ukrayna’ya daha fazla insani ve askeri yardım göndermeye karar verdiğini söyledi fakat askeri yardımların ne olacağını söylemedi.Kiev’in savunmasına yardımcı olmak için kente doğru giden bir askeri konvoy, Kiev’e bir saatlik mesafede vurulmuş. Ukrayna’nın başkentini ele geçirmek Rusya için çok önemli. İşgalin başarısı için kritik bir öneme sahip. Fakat bunun için kent çatışmaları gerekebilir ve bu durumda iki taraf da büyük kayıplar verir.Kiev’e giden otoyol huzursuz edici derecede boş. Yol boyu savaşın sonuçlarını görmek mümkün. Dört araçtan oluşan ve imha edilmiş bir Ukrayna askeri konvoyunun yanından geçtik. Araçlardan biri hava savunma sistemiydi. Araçlardan hâlâ duman çıkıyordu.İşgalin üçüncü gününde, yerel saatle sabah 9’da kent hâlâ net bir şekilde Ukrayna hakimiyetinde.Ukrayna yetkilileri Kiev ve çevresinde durumun “kontrol altında” olduğunu söylüyor.Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın sahibi olan Meta şirketi, Rus devlet basının tüm platformlarında ve dünya genelinde reklam vermesini yasakladı. Meta, bu medya kuruluşlarının platformlar üzerinden para da kazanamayacağını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerinin Melitopol kentini ele geçirdiğini açıkladı. Reuters ajansı da bunun, Rusya’nın eline geçen ilk yüksek nüfuslu kent olduğunu aktardı. 150 bin kişinin yaşadığı bu kent, Kırım ile Rusya arasında yer alıyor.Afganistan'da yönetimi devralan Taliban, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle buradaki Afgan vatandaşların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, tahliye edilmeleri için çalıştıklarını duyurdu.Taliban'ın Ukrayna'da yaşayan Afganistan vatandaşları ve Afgan öğrencilerin hayatlarından endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, bu kişilerin güvenli bir yere tahliye edilmeleri için mevcut tüm imkan ve iletişim kanallarının kullanıldığı aktarıldı.Belhi dün yaptığı açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları konusunda Taliban'ın tarafsız olduğunu kaydederek iki ülkeyi, aralarındaki sorunları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çağırmıştı.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank ve 536 zırhlı aracın vurulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak da 3 bin 500'den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Başkanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile sınırındaki bölgelere ilave askeri birlikler yerleştirmeye başladığı belirtildi.Rus ordusunun kayıplarının arttığına işaret edilen açıklamada, "Rus birliklerinin tahmini kayıpları, 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 topçu ve 'Buk' füze sistemi." ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada Ukrayna askeri tesislerine bir seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın askeri tesislerinin uzun menzilli Kalibr seyir füzeleriyle vurduğunu söyledi.Rus işgalinin başlamasından bu yana ise ordunun 14 hava üssü ve 19 komuta tesisi de dahil olmak üzere 821 askeri tesisini vurduğunu ve 24 hava savunma füze sistemi, 48 radar, yedi savaş uçağı, yedi helikopter, dokuz insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelensky, sosyal medya hesabından Kiev’de sokakta çekilen görüntüyle Ukraynalılara seslendi."Kiev'den kaçtı" yönünde sosyal medyada çıkan haberlerin yalan olduğunu belirten Zelenksky, "Buradayım" mesajı verdi.Zelensky'nin, ABD'nin Kiev'den tahliye edilmesi yönündeki teklifini de geri çevirdiği ve "Götürülmeye değil, mühimmata ihtiyacım var" dediği bildirilmişti.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskyy, ABD hükümetinin "Kiev'den tahliye edilmesi" teklifini geri çevirdi.Diğer yandan Rus kuvvetleri başkent Kiev'i kuşatmaya devam ediyor. Gece saatlerinde Kiev'in havadan da bombalandığı görüldü.Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.Hava Kuvvetlerinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısı civarlarında Donbas bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemi ile 1 Rus helikopteri ve 1 Su-25 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, NATO’nun ilk kez Mukabele Kuvveti'ni aktif hale getirdiğini ve önümüzdeki süreçte bunun nasıl işleyeceğini göreceklerini belirtti.Kirby, bunun önemsiz bir adım olmadığını, ek bir uyarı olduğunu ve NATO ortaklarının da önemli ölçüde katkıda bulunacağını söyledi.NATO Mukabele Kuvveti'ne destek konusunda Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı ve ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Orgeneral Tod Wolters ile temas halinde olacaklarını belirten Kirby, "ABD, bu konuda yapılacak talepleri karşılamaya hazırdır." dedi.ABD’nin önceki günlerde Almanya’ya sevk etme kararı aldığı 7 bin kişilik birlikten bir kısmının NATO Mukabele Kuvveti için görevlendirileceğini anlatan Kirby, daha önce 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini sonrasında birkaç bin askeri daha hazır hale getirdiklerini kaydetti.ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına karşılık olarak şu anda bölgede 14 binden fazla asker konuşlandırmış durumda.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ve ABD'nin adımlarına ilişkin açıklamada bulundu.ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Psaki, "Avrupalı ortaklarımızın kararları ile uyumlu olarak ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus ulusal güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacaktır." ifadesini kullandı.Psaki, Putin'e yaptırım uygulamanın bir süredir masada olduğuna işaret ederek, yaptırımlar konusunda detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını sözlerine ekledi.Bir gazetecinin, "Putin'e ABD'ye seyahat yasağı gelecek mi?" sorusuna ise, "Evet bunun ABD'nin yaptırımlarının bir parçası olacağına inanıyorum." yanıtını verdi.Psaki, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının da hala masada olduğunu ancak bu konuda daha fazla detay veremeyeceğini belirtti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın kendisinin peşinde olduğu açıklamalarına ilişkin Psaki, "Rusya yönetiminin bir devlet başkanının peşine düşmesi önemli ve korkunç bir eylem olur. Biz Zelenskiy ile temas halindeyiz. Kendisi ülkesinde ve Rusya'nın saldırılarına cesurca karşı duruyor." ifadesini kullandı.Psaki, "Kiev'in düşmesi gerçek bir olasılık. Kentte hem Rusya'nın saldırılarını hem de Ukraynalıların direnişini görüyoruz." dedi.Rusya'da ve Ukrayna'da savaş karşıtı protestoları da Biden'ın ekibiyle birlikte izlediğini belirten Psaki, "Putin'in yaptıklarına nasıl karşı durduklarını görünce heyecanlandık." yorumunda bulundu.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'ya yaptırım uygulamayacaklarını söyledi.Vucic, Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile ilgili kararları duyurdu.Sırbistan için zor günler olduğunu ve çok sayıda baskı olduğunu belirten Vucic,"Uluslararası hukuka saygı göstererek konumumuzu güçlendirecek ve Sırbistan vatandaşlarının çıkarlarını koruyacak kararlar aldık." ifadelerini kullandı.Sırbistan’ın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasına tam destek verdiğini belirten Vucic, "Sırbistan, bölgede barışı korumak için anayasasının ilkelerine bağlı kalmaya devam edecek." diye konuştu.Vucic, Ukrayna halkına tüm insani yardımları sağlayacaklarını belirterek, "Ukrayna’daki Sırp vatandaşlarını korumak için gereken önlemleri alacağız. Doğu Avrupa'daki çatışmalara katılacak herkese yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.Rusya’ya karşı yaptırım uygulamayacaklarını belirten Vucic, "Sırbistan’ın kendi çıkarlarını koruması önceliklidir. Rusya'ya yaptırım uygulamak Sırbistan’ın yararına olmayacaktır." dedi.Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu. Yerel saatle 18.32'de başlayan sirenler yaklaşık 2-3 dakika çaldı. Sabah ve öğlen saatlerinde de sirenler çalınmıştı.Kiev'de 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı. Ayrıca 06.17'de ve 06.42'den sonra da patlamalar gerçekleşmişti. Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu. Ayrıca Kiev'deki hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulmaya başlandığını bildirmişti.