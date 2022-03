Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili tüm gelişmeler bu haberde

5:20 Boeing Rusya’daki tüm faaliyetlerini sonlandırdı







5:20 Belarus Ukrayna sınırındaki birlik miktarını iki katına çıkarmaya karar verdi

















5:20 Ukrayna’da halka molotof kokteyli atma eğitimi veriliyor











5:20 Rusya’nın Cenevre’deki BM Elçisi Gatilov: Kiev tavize yanaşmıyor







5:19 Dünya Bankası’ndan Ukrayna’ya 3 milyar dolarlık yardım hazırlığı













5:19 İsrail’deki Soykırım Müzesi, Rusya’nın Kiev’deki TV kulesi bombardımanında Soykırım anıtına hasar vermesini kınadı



5:19 Ukrayna ve Çin dışişleri bakanları arasında işgalin başından beri ilk telefon görüşmesi







Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba işgalin başından bu yana ilk defa telefonda konuştu. AFP ajansının Çin basınından aktardığı habere göre Vang, Kuleba’ya çatışmalar nedeniyle “derin üzüntülerini” iletti ve sivillere verilen zararı yakından takip ettiklerini söyledi. Vang iki tarafın da müzakerelere açık olması gerektiğini belirtti. Kuleba ise Pekin’in Moskova ile özel ilişkisini hatırlatarak Çin’in bu ilişkiyi kullanarak Rusya’yı işgale son vermeye ikna etmesini talep etti. Reuters’ın aktardığına göre Vang, şiddetin sonlanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



5:16 Google, Russia Today’i arama sonuçlarından çıkardı













Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal ederek Rusya'nın nüfuzunu genişletme sürecini bir üst noktaya taşıdı. Gazeteci Fehim Taştekin, Putin'in hamlelerini BBC Türkçe için yazdığı analizde kaleme aldı.







5:16 FIA: Rus yarışçılar motor sporlarına Rus bayrağı kullanmadan katılabilir



5:16 Rusya’da ölen askerlerin ailelerine tazminat ödeniyor































Rusya’nın 400 civarında füze fırlatmasına rağmen Ukrayna hava savunmasının başarılı bir şekilde çalıştığı, Rusya’nın sınırdaki birliklerinin yüzde 80’inin Ukrayna’ya girdiği, bazı birliklerin teslim olduğu, bazılarının da gıda ve yakıt sıkıntısı çektiğine dair işaretler bulunduğu paylaşıldı.









4:04 Kiev’e yönelen Rus konvoyu, araçların bozulması nedeniyle istenen hızda ilerleyemiyor



Ukrayna’da Kiev’e yönelen Rus konvoyuna dair yeni bilgiler paylaşıldı. Uydu görüntülerini analiz eden ticari istihbarat şirketi McKenzie Intelligence Services, konvoyun 64 kilometre uzunlukta olmadığını fakat 64 kilometreye yayılan parçalar halinde ilerlediğini aktarıyor.



Konvoyun birden fazla noktada, bozulan araçlar nedeniyle tıkandığı görülüyor. Konvoyda tank ve zırhlı araçlardan çok lojistik araçlar olması, bir çatışmadan fazlasının planlandığını gösteriyor. McKenzie’nin incelediği diğer uydu görüntülerinde ise Rus paraşütçülerin, Ukrayna’nın en önemli uluslararası kargo havalimanı ve askeri üssü olan Kiev yakınlarındaki Hostomel Havaalanı yakınlarında mevzilendiği görülüyor.









0:25 Rusya’nın St. Petersburg kentinde savaş karşıtı eylem yapan 90 kişi gözaltına alındı





Rusya’da savaş karşıtı protestolar ve bu protestolara polisin müdahalesi sürüyor. BBC’nin Rusça dil servisine göre St. Petersburg’da eylem yapan barış yanlısı 90 kişi gözaltına alındı. Yarım saat içinde biri gazeteci olmak üzere protestocuların hızlıca gözaltına alındığı aktarıldı. Bir gün önce ise yaklaşık 900 kişi gözaltına alınmıştı.









0:17 Rusya’da liberal radyo kanalı Ekho Moskvy’nin (Moskova'nın Yankısı) yayınına son verildi





Rusya’da ana akım dışında yayın yapan medya kanalları üzerindeki baskı gün geçtikçe büyüyor. Buna en son örneklerden biri Rusya’da liberal radyo kanalı Ekho Moskvy’nin yayınına son verilmesi oldu. Radyo kanalının editörü Alexei Venediktov, mahkeme kararıyla yayınlarına son verildiğini duyurdu.



Ekho Moskvy, ülkede yayın yapan nadir liberal medya kanallarından biriydi. Rusya’da medya kanallarından Ukrayna’da yaşananlara ilişkin ‘savaş’ ya da ‘işgal’ tanımlarının kullanılmaması talep ediliyor.









00:01 Apple, Rusya’daki satışlarını durdurdu





Teknoloji devi Apple, Rusya’da ürünlerinin satışını durdurdu. Reuters haber ajansına göre Apple Pay ödeme sistemi de sınırlandırıldı. BBC’nin Ukrayna dil servisine göre Rusya’da iPhone, Apple Watch ya da MacBook satın almak için şirketin internet sitesine giren kullanıcılara bu ürünlerin teslimatının mümkün olmadığı uyarısı çıktı.



Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov, bu haftanın başında Apple CEO’su Tim Cook’a gönderdiği mektupta şirketin ürünlerinin satışının Rusya’da engellenmesini istemişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kararname ile vatandaşlarının 10 bin dolardan daha fazla nakit dövizle ülke dışına çıkmasını yasakladı. Yasak bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Batı ülkelerinin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlar, Rus ekonomisini derinden etkiliyor.Ukrayna ordusu, Harkov’a Rus paraşütçü birliklerinin indirildiğini ve kente hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Rusça konuşanların ağırlıklı olduğu kent, işgalin başından beri en yoğun bombalanan büyük kent durumunda. Salı sabahı kentin yerel yönetim binasına bir roket saldırısı düzenlenmişti.ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’ya yönelik sert uyarıları ve hava sahasını kapama kararı Kongre’deki iki partinin de desteğini aldı. Fakat hem Demokrat Parti’den hem de Cumhuriyetçi Parti’den siyasetçiler arasında, Rusya’dan petrol ithalatını yasaklamaya yönelik çağrılar artıyor. Bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler Twitter hesaplarından, Biden’ın böylesi bir adım atmamasını eleştirdi.İtalyan petrol şirketi Eni, Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım boru hattındaki yüzde 50’lik hissesini satmak istediğini açıkladı Boru hattının diğer yüzde 50’lik hissesi Rus Gazprom şirketine ait. Daha önce de BP, Shell ve Exxon şirketleri Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.Bir Eni sözcüsü, şirketin Rusya’daki varlığının kısıtlı olduğunu, ülkenin kuzeyindeki doğal gaz arama lisanslarının 2014’teki yaptırımlardan beri kullanılamadığını söyledi. Rusya Başbakanlığı, Salı günü yaptığı bir açıklamada yabancı sermayenin Rusya’yı terk etmesinin önüne geçmek için bir yasal düzenleme hazırlandığını duyurmuştu.Pazartesi günü Kiev’deki ofisini kapatan ve Moskova’daki pilot eğitim programlarını durduran şirket, bugün de Rus uçaklarına parça, teknik destek ve bakım desteği vermeyeceğini duyurdu.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinin büyüklüğünü iki katına çıkarmaya karar verdiklerini açıkladı. Ülkesinin güvenlik konseyinde konuşan Lukaşenko “Üst düzeyde eğitilmiş birlikler Belarus’a karşı herhangi bir askeri operasyon yapılmasını engellemek için bölgeye gönderilecek” dedi.ABD’li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya’daki operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Texas merkezli şirket, yaşananlar nedeniyle yeni yatırım da yapmayacaklarını açıkladı ve “Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal eden ve halkını tehlikeye atan askeri adımlarını üzüntüyle karşıladık” ifadelerini kullandı.25 yıldır Rusya’da faaliyet gösteren Exxon’un ülkede 1.000 çalışanı bulunuyordu. Exxon’dan önce BP ve Shell de benzer kararlar almıştı.Ukrayna’da devlet, halka molotof kokteyli yapma ve atma eğitimi veriyor. Kiev’in batısındaki Zihtomir kentinde bir grup vatandaşa şişeleri en iyi fırlatma yolları uygulamalı olarak gösterildi. Kiev’de de çok sayıda kişi sokaklarda molotof kokteyli hazırlıyorİnternet ansiklopedisi Wikipedia’nın Rusça sayfası, Rusya iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor’un “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali” sayfasını silmelerini talep ettiğini açıkladı. Wikipedia, aksi taktirde sitelerinin engellenebileceğini de iletildiğini söyledi. Rus yetkililer yaşananlar için “savaş” veya “işgal” kelimelerinin kullanımını yasaklıyor ve devlet kontrolündeki medya da bunu “askeri operasyon” olarak niteliyor.Rusya’nın Cenevre’deki BM Büyükelçisi Gennady Gatilov, Ukrayna’nın müzakerelerde herhangi bir tavize yanaşmadığını söyledi. Gatilov “İki ülke arasındaki sorunun meşru ve dengeli bir çözümüne yanaşmıyorlar” dedi. Bir Lübnan kanalına konuşan Gatilov, Rusya’nın “tüm ülkelerin pozisyonlarına ve eşitliğe saygı duyan diplomasiyi desteklendiğini” de ekledi.Dünya Bankası ve IMF, Ukrayna’ya 3 milyar dolarlık yardımda bulunmaya hazırlanıyor. Ortak bir açıklama yapan iki kurum, Rus işgalinin artçı sarsıntılarından endişe duyduklarını açıkladı. Artan emtia fiyatları ve piyasalardaki istikrarsızlığın küresel enflasyonu artırabileceğine dikkat çeken Dünya Bankası, en az 350 milyon doları önümüzdeki hafta teslim edilmek üzere 3 milyar dolarlık bir paket hazırlandığını duyurdu.IMF de Ukrayna’dan gelen acil finansman talebini değerlendirmeye aldıklarını ve Haziran ayına kadar 2,2 milyar dolarlık bir fon hazırlanmasını umduklarını paylaştı.BBC, Rusya’ya program satışını sonlandırdığını açıkladı. Bundan böyle Rusya’daki TV kanalları yeni BBC yapımları satın alamayacak. BBC ayrıca, kanalların halihazırda almış bulunduğu içerikleri yayınlamamalarını da talep etti. Yayını kesilecek programlar arasında Sir David Attenborough’nun son belgeseli olan The Green Planet da yer alıyor.İngiliz ITV kanalı da aynı yönde bir karar aldı. İngiltere’deki en büyük bağımsız prodüktörler birliği olan Producers Alliance for Cinema and TV de tüm üyelerine Rusya’ya içerik satmayı durdurma çağrısında bulundu.Saldırıda beş sivilin hayatını kaybettiği açıklandıImage caption: Saldırıda beş sivilin hayatını kaybettiği açıklandıİsrail’de, Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında işlediği Yahudi Soykırımı’nın anmak için kurulan Tad Vashem Soykırım Müzesi, Rusya’nın Kiev’deki TV kulesine yaptığı saldırıda, bölgedeki Babi Yar Soykırım Anıtı’nın hasar gördüğünü açıkladı ve saldırıyı kınadı.İsrail Dışişleri Bakanlığı da bölgenin korunması çağrısında bulunurken saldırı nedeniyle Rusya’yı kınamadı. Anıt, Nazi ölüm mangalarının 1941’de yalnızca iki gün içinde 33 bin Yahudi’yi öldürdüğü, Avrupa’nın en büyük toplu mezarının üstünde yer alıyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de saldırının “tarihin bir tekrarı” olduğunu söyledi.Google, Rus devlet yayıncısı Russia Today’in internet sitesini arama sonuçlarından çıkardı. Google Küresel Meseleler Müdürü Kent Walker “Bu olağanüstü krizde, dezenformasyon kampanyalarını engelleyebilmek için olağanüstü önlemler almamız gerekiyor” dedi.Google daha önce de Rus devlet medyasının YouTube’a reklam vermesini ve platformun bazı özelliklerini kullanmasını yasaklamıştı. RT Yazı İşleri Müdür Vekili Anna Belkina ise “Batılı şirketler, tarihsel olarak kuşattıkları kitlelerinin farklı bir ses duymasından, değişik bir perspektif görmesinden korkuyor” dedi. RT ve Sputnik, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından “Rusya’nın dezenformasyon ve propaganda ekosisteminin iki kritik parçası” olarak görülüyor. Apple da RT ve Sputnik uygulamalarının Rusya dışında indirilmesini engellemişti.Rus F1 pilotu Nikita Mazepin bu sezon Haas ile yarışacakImage caption: Rus F1 pilotu Nikita Mazepin bu sezon Haas ile yarışacakUluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Rus yarışçıların küresel yarışmalarda yer alabileceğine karar verdi. Fakat bu yarışçıların Rus bayrağı kullanmaması gerekecek.Bu yaptırım Belaruslu yarışçılar için de geçerli olacak. İki ülkeden yarışçıların FIA’nın “barış ve siyasi tarafsızlık ilkelerine sadık kalması” talep edilecek. FIA bu yaz Rusya’nın Soçi kentinde yapılması planlanan Uluslararası Drift Kupası’nın iptal edildiğini de duyurdu.Rus ordusu bugüne kadar Ukrayna’da hayatını kaybeden askerler olduğunu kabul etmekte isteksiz davransa da yerel yönetimler, ölen askerlerin ailelerine tazminat ödendiğine dair bilgiler paylaşıyor. Ekho Moskvy radyosunun aktardığına göre Çeçen lider Ramazan Kadirov, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine 2 milyon ruble (yaklaşık 20 bin dolar) ödeneceğini açıkladı.Korasnodarsk Valisi Veniamin Kondratyev de aynı bilgiyi aktarırken, ölen bir askerin de adını paylaştı ve “Kaybınızın acısını hiçbir şeyin dindiremeyeceğini biliyorum fakat kimseyi yalnız bırakmayacağız ve elimizden geldiğince destekleyeceğiz” dedi.ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’de yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında “Tarih bize gösteriyor ki, hesap sorulmayan diktatörler daha fazla kan döküyor” dedi.Biden “Putin diplomasiyi reddetti. Batı’nın ve NATO’nun yanıt vermeyeceğini düşündü. Bizi bölebileceğini sandı. Ama yanıldı. Hazırlıklıydık” diye konuştu. Biden ABD hava sahasının Rus uçuşlarına kapatıldığını da söyledi.Biden’ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:“Ukrayna halkı Putin’in asla hayal edemeyeceği güçlü bir duvar ördü.“Ukrayna lideri Zelenskiy ve Ukrayna halkını dünyaya ilham veren cesaretleri, korkusuzlukları ve kararlılıkları için kutluyorum.“İşgalin tek sorumlusu Vladimir Putin. Uzun vadede büyük bir bedel ödeyecek.“Putin’in rejimi milyarlarca dolarlık yolsuzluklar yapmış oligarklar ve diğer üst düzey yöneticiler tarafından destekleniyor.“Avrupalı müttefiklerimizle oligarkların yatları, jetleri ve diğer lüks ürünlerine el koyacağız.“Putin Kiev’i tanklarla kuşatabilir ama Ukrayna halkının rızasını alamayacak.”CBS, ABD’nin kısa süre içinde Rus uçaklarına hava sahasını kapatmayı planladığını aktarıyor. Daha önce Avrupa ülkeleri ve Kanada da bu yönde bir karar almıştı. CBS bu kararın 24 saat içinde alınmasının beklendiğini söyledi. Rusya’dan ABD’ye gitmesi planlanan bazı uçuşlar da iptal edilmiş gözüküyor.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev’de gizli bir sığınakta Reuters ve CNN’e konuştu. Zelenskiy, ateşkes görüşmelerinin ciddiye alınabilmesi için saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi: “Rusya bunu yaparsa, barışa hazır demektir. Öbür türlü görüşmeler sadece zaman kaybı olur. Buna hazır olup olmadıklarını göreceğiz.”ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynak, Ukrayna’yı işgal eden Rus birliklerine dair gözlemlerini paylaştı. Pentagon, Rus birliklerinin morallerinin düşük olduğunu, çatışmada altı gün geçmesine rağmen hava üstünlüğünün kurulamadığını belirtti.