Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile ilgili tüm gelişmeler bu haberde

Rusya'nın Facebook'u yasakladığı haberinin ardından, Twitter ve YouTube'a erişimi de engellediği yönünde haberler geliyor. Tass haber ajansı, Rus medya denetleme Roskomnadzor'un Twitter'a erişimi kısıtladığını duyurdu; Interfax haber ajansı ise engellemenin daha önce yapıldığını bildirdi.



Kurumun internet sitesinde verilen bilgiye göre, Başsavcılık Ofisi'nin 24 Şubat (Rusya'nın işgali başlattığı gün) tarihli kararı gereğince, Twitter'a erişim sınırlandırıldı. Facebook'un ana şirketi Meta, sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp'ın hala çalıştığını söylüyor. YouTube, Twitter ve Facebook, Rusya'daki en popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor.









22:23 4 Mart 2022 Putin, Rus ordusu hakkında 'sahte haber' yayanlara hapis cezası getiren yasayı imzaladı





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB ve NATO liderleriyle bir araya geldiği Brüksel'deki konuşmasında, "Avrupa'da istikrar tehlikede ve uluslararası kurallara dayalı düzen test ediliyor" diye uyardı. Savaşın "siviller üzerinde giderek artan zararından" bahseden Blinken, Rusya'nın "korkunç taktiklerinin daha önce Suriye ve Çeçenistan'da" görüldüğünü söyledi.



ABD'nin Rusya'ya karşı enerji yaptırımları düşünüp düşünmediği sorulduğunda, Blinken "hiçbir şey ihtimal dışı değil" dedi; ancak petrol fiyatını artıracağı için küresel enerji arzını kesmenin ABD'nin çıkarına olmadığını söyledi. Blinken, bunun yerine, "Rus enerjisinin değerini düşürmek ve uzun vadede Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltmak çıkarımıza olur" dedi.







21:37 4 Mart 2022 Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda görüştü







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi. Erdoğan'ın ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.



Görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin ele alındığı, Erdoğan'ın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade ettiği duyuruldu.







20:51 4 Mart 2022 Rusya'nın medya denetleme kurumu Facebook'u yasakladı







Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre Rusya, Facebook'u yasakladı. Haberde, ülkenin medya denetleme kurumu Roskomnadzor'un sosyal medya platformu Facebook'a erişimi engelleme kararı aldığı bildirildi.



Ekim 2020'den bu yana Facebook'un Rus medyasına karşı 26 ayrımcılık vakası uyguladığının tespit edildiği, erişim sınırlamasının Russia Today (RT) ve RIA haber ajansı gibi devlet destekli kanallarla sınırlı olduğu ifade edildi.









20:40 4 Mart 2022 Rus diplomat Gatilov: Ukrayna ile Türkiye'de görüşmek iyi bir fikir





Rusya'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisi Gennady Gatilov’un, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta Türkiye'de görüşmelerine yönelik Türkiye’nin teklifini memnuniyetle karşıladığı bildirildi. Rus devlet haber ajansı RIA, Gatilov'un, “Türkiye’nin, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya’daki diplomasi forumu sırasında görüşme düzenlemesini iyi bir fikir olarak görüyoruz” sözlerini aktardı.



Forum 11-13 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin 3. turu bu hafta sonu yapılacak.







19:45 4 Mart 2022 BM Güvenlik Konseyi toplandı: ABD temsilcisi, "Rusya'nın nükleer santrale saldırısı pervasız ve tehlikeli" dedi



ABD'nin BMGK temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın bu operasyonunun "pervasız ve tehlikeli" olduğunu söyledi: "Dün gece dünya bir nükleer felaketin kıyısından döndü. Nefeslerimizi tutup gerçek zamanlı gerçekleşen bu saldırıyı hep birlikte izledik." ABD'li büyükelçi, Rus ordusunun bir başka nükleer santralden sadece 32 kilometre uzakta olduğunu ve "çok yakın tehdidin devam ettiğini" ifade etti.









19:21 4 Mart 2022 Rusya'dan çok sayıda kişi Finlandiya'ya geçiyor





Rusya ile Finlandiya arasındaki Vaalimaa sınır geçişinde, otobüsler ve arabaların pasaport kontrolünde oluşturduğu kuyruk gün geçtikçe büyüyor. Vaalimaa, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin yaklaşık 200 kilometre doğusunda. Rusya'dan Finlandiya'ya geçenler Ukraynalılar değil, ülkelerinde bir "sıkı yönetim ilanı"ndan korkan Ruslar.



Finlandiya'dan Rusya'dan kaçan savaş karşıtlarına yönelik, tıpkı Ukraynalılara olduğu gibi bir sempati var. Bu sempati, Finlandiya'nın geleneksel tarafsız duruşunu da bir nebze değiştirmiş gibi görünüyor. Son yapılan anketlere göre Finlandiya halkının çoğunluğu artık ülkelerinin NATO'ya katılmasının zamanının geldiğini düşünüyor.









18:53 4 Mart 2022 BBC, Rusya'daki gazetecilerinin faaliyetlerini geçici olarak askıya alacağını açıkladı

BBC, yeni yasal düzenleme ve gelişmeleri takiben Rusya'daki muhabirlerinin işlerini geçici olarak askıya alacağını açıkladı. BBC Genel Müdürü Tim Davie, "Yeni yasal düzenleme bağımsız gazeteciliği suç haline getiriyor. Bu yüzden gazetecilerimiz ve çalışanlarımızın güvenliği için şimdilik işlerini askıya aldık" diye konuştu.







18:00 4 Mart 2022 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Avrupa'ya seslendi: Bize yardım edin



Bize yardım edin. Etmezseniz Ukrayna'da hayatını kaybeden ve acı çekenlerin sorumluluğunu paylaşmanız gerekcek. Bu savaşta Avrupa'nın bize istediğimiz her şeyi vereceği noktaya geleceğiz, ama umarım çok geç olmaz"







17:32 4 Mart 2022 Rusya'nın Ukrayna işgali Türkiye'de deri ve tekstil üreticilerini olumsuz etkiliyor



Rusya'ya yaptırımlarını açıklayan ülke, "stratejik mallar" olarak kabul edilen askeri veya çift kullanımlı ürünlerin ihracatı veya aktarımı üzerinde kontrol uygulayacak.Öte yandan, bölgesel ticaret merkezince de yapılan açıklamada tüm finans kuruluşlarının 4 Rus bankasıyla çalışmasının yasaklanacağı belirtilerek, bu bankalar ile mevcut anlaşmaları olan şirketlerin ise varlıklarını dondurması gerektiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Rus tarafı sessizlik rejimi ilan ediyor ve Mariupol ve Volnovakha'dan sivillerin çıkışı için insani koridorlar açıyor" denildi. Açıklamada ayrıca insani koridorlar ve çıkış güzergahları konusunda Ukrayna tarafı ile mutabakata varıldığı da ifade edildi.Belarus, Batılı politikacılara ve parlamenterlere Minsk'e karşı yaptırımları uygulamaktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.Moskova, BBC, Bloomberg ve diğer yabancı medya kuruluşların haber yapmalarını askıya almaya karar verdi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın eski müdürü Robert Kelly, tesise yapılan saldırının felaket tehdidinin küçümsediğini ve ciddi bir nükleer kaza riski küçük olsa da, tesise yapılan saldırının yalnızca Ukrayna halkına zarar vermek için tasarlandığını söyledi.ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu "B3"ten "Caa2"e düşürdü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Ukrayna'nın borcunu ödeme kabiliyetini zedeleyeceği belirtilen açıklamada, savaşın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde hasar yaratması nedeniyle ekonomik ve mali gücü üzerinde ciddi etki yaratacağı ifade edildi.İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon euro'luk lüks yata el koydu.Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün diplomasiden geçtiğini savunarak "Biz hiçbir yere silah göndermiyoruz, biz barışçılız. Vatandaşlara koruma ve insani yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.Kiev'e giden Sky News ekibine Rus sabotaj grubu tarafından ateş açıldı. O anlar kameralara da yansıdı.Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Ukrayna'da yaşanan krizin en ideal çözümünün diyalog ve müzakere yolu olduğunu belirtti.Ukrayna'da hükümetin siber güvenlik yetkilileri, dünyanın dört bir yanından binlerce gönüllü hacker ve IT uzmanının Ukrayna'nın savunmasına yardım etmek için bir araya geldiği ve Rus organizasyonlarına siber saldırılar düzenlediğini açıkladı.CNN, Rusya’daki yayınını durdurduğunu duyurdu CNN’nin açıklamasında, “Rusya’da yayınını durduruyoruz, aynı zamanda mevcut durumu ve sonraki adımlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadesine yer verildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin silahlı kuvvetleri hakkında "sahte" bilgilerin yayılmasını 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandıran bir yasa tasarısını imzaladı. Tasarı Perşembe günü Rus milletvekilleri tarafından oybirliğiyle kabul edilmişti.Birkaç bağımsız Rus medya kuruluşu, Kremlin'in Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı eylemi "istila" veya "savaş" olarak niteledikten sonra son günlerde kapatıldı. Putin ayrıca Rusya'ya karşı yaptırım çağrısında bulunanlara para cezası veya hapis cezası verilmesini öngören başka bir yasa tasarısını da imzaladı.Kremlin'i nükleer bir risk yaratmakla suçlayan Blinken, hala yaşanacak kötü gelişmeler olabileceği uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı, Batı'nın, "topyekûn bir savaşa" yol açabileceği ihtimalinden dolayı Ukrayna'da uçuşa yasak bölge empoze etmeye çalışmayacağını tekrarladı.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de bugün yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her iki tarafla birden konuşabildiğini belirterek, "Şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istiyoruz" demişti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bugün, İngiltere'nin ve diğer ülkelerin acil toplantı çağrısı üzerine New York'taki merkezinde bir araya gelerek Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale yönelik saldırısını görüştü. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolü, saldırının ardından Rusya'nın eline geçmişti. Ukrayna'dan yetkililer, saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in protestoculara müdahalesini sertleştirmesinden ve sıkı yönetim ilan etmesinden korkan Rusya vatandaşları, çok yüksek sayıda olmasa da yoğun olarak Finlandiya'ya geçiyor. Psaport kuyruğunda bekleyen ve neden sınır geçtiğini sorduğumuz genç bir Rus kadın, "Ukrayna halkı bizim halkımız, bizim ailemiz. Onları öldürmemeliyiz. Korkunç hükümetimiz görevde oldukça geri dönmeyi düşünmüyorum. Bu durum çok, çok üzücü." diye yanıt veriyor.Rusya'da, BBC dahil bazı haber sitelerine erişim engeli getirildi. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, karara gerekçe olarak "sahte haber yaymayı suç sayan" yeni onayladığı kanunu gösterdi. Rus devletine bağlı haber ajansı RIA'ya göre BBC Rusça Servisi'nin yanı sıra Deutsche Welle, Meduza ve Radio Liberty'ye erişim de kısıtlandı. Rusya'da BBC'nin İngilizce haber sitesine de erişilemiyor.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, NATO ülkelerine şimdiye kadar verdikleri mühimmat ve silah desteği için teşekkür etti, ancak daha çok yardım yapılması gerektiğini belirtti. Kuleba, Facebook'tan paylaşılan bir video'da şu şekilde konuştu:Quote Message: Bize yardım edin. Etmezseniz Ukrayna'da hayatını kaybeden ve acı çekenlerin sorumluluğunu paylaşmanız gerekcek. Bu savaşta Avrupa'nın bize istediğimiz her şeyi vereceği noktaya geleceğiz, ama umarım çok geç olmaz"İstanbul'un deri ve tekstil üreticileri Rusya'nın Ukrayna işgalinden olumsuz etkileniyor. Endüstri yetkilileri, son bir haftada Moskova ve Kiev'de müşterilerin 200 milyon dolar değerinde sipariş iptal ettiğini bildirdi. Yetkililer, Ukrayna'da savaşın devam etmesi durumunda sektörün çok büyük kayıplar yaşayabileceğini öngörüyor.TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, "Böyle devam ederse sektör 1 milyar dolar değerinde kayıp yaşabilir" dedi. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak ise, "Yüzbinlerce ayakkabı ve binlerce deri ceket siparişi iptal edildi. Bazı Ruslar eski ruble kuru ile ödeme yapabileceklerini, aksi halde ödeme yapamayacaklarını söylüyor" diye konuştu.Endüstri verileri, Türkiye'nin 2021 yılında Rusya'ya 718 milyon ve Ukrayna'ya 308 milyon dolar değerinde tekstil ve deri ihracatı yaptığını gösteriyor.