Rusya'nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin oldu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, dün eski Başbakan Dmitriy Medvedev'in istifasıyla boşalan başbakanlık koltuğunun yeni sahibi belli oldu.







Vladimir Putin, Duma'da yapılan oylamayla başbakan adaylığı onaylanan eski Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin'i yeni Rusya başbakanı olarak görevlendirdi.





Eski Başbakan Dmitriy Medvedev’in istifasının ardından Putin, Mişustin'i başbakan olarak önermiş ve olumlu yanıt almıştı.





Duma’da bugün yapılan oylamada Mişustin'in adaylığı oybirliğiyle kabul edilmişti. Milletvekillerinin 383’ü olumlu yönde oy verirken, 41’i çekimser kalmış, adaylığı desteklemeyen milletvekili ise çıkmamıştı.