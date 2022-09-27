Rusya'nın yerini Türkiye mi alacak?

Moskova yönetiminin Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırılar sonrasında Batılı ülkelerle Rusya arasındaki yaptırımlarla birlikte, Rusya'dan Avrupa'ya olan gaz akışı kademeli olarak kesildi.



Kış ayları öncesinde enerji krizinin eşiğinde olan Avrupa'ya ise güney kanadı yoluyla Türkiye üzerinden Hazar gazının aktarılabileceği ifade edildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Rusya’nın doğalgaz akışını durdurmasıyla Avrupa’nın gözü yeni gaz koridorlarına çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru’nu alternatif olarak gören Avrupa’ya doğalgazın sağlanması için işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Rusya’nın doğalgaz akışını durdurmasıyla Avrupa’nın gözü yeni gaz koridorlarına çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru’nu alternatif olarak gören Avrupa’ya doğalgazın sağlanması için işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Güney Gaz Koridoru, Hazar Denizi’ndeki gaz kaynaklarının Avrupa’daki pazarlara ulaştırılması için yürütülen projeleri kapsıyor. 40 milyar dolarlık toplam yatırımla Avrupa’ya enerji arzının artırılması ve çeşitlendirilmesi hedfleniyor.Avrupa, Moskova’nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya. Doğalgazın kesilmesiyle alternatifler aranırken, Ortadoğu’daki yeni gaz rezervlerinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması da değerlendiriliyor.Avrupa’nın doğalgaz yaptırımından en çok etkilenen ülkesi Almanya’da konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Güney Gaz Koridoru için gereken işbirliği imkanlarına hazırız” dedi.