Samanyolu Haber /Dünya / "Rusya'nın zaferi hepimizin yenilgisi olacak" /12 Ekim 2022 10:45

"Rusya'nın zaferi hepimizin yenilgisi olacak"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna karşısında bir zafer kazanması durumunda, yalnızca Ukrayna'nın değil, NATO'nun da kaybedeceğini belirterek, "Bu hepimiz için, tüm müttefikler için büyük bir yenilgi demek, buna izin verilemez" dedi.

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VOA'nın haberine göre, Stoltenberg, Rus ordusunun Pazartesi günü Ukrayna'da gerçekleştirdiği büyük çaplı bombardımanları, zemin kaybetmekte olan Moskova'nın "zayıflığının bir işareti" olarak gördüklerini söyledi. Genel Sekreter, NATO'nun önümüzdeki hafta önceden planlanan bir nükleer tatbikat yapacağını da duyurdu.

NATO'dan Putin'e Seferberlik Tepkisi
NATO Savunma Bakanları, yarın Brüksel'deki NATO karargahında toplanıyor. Toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve AB Güvenlik ve Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katılacak. Genel Sekreter Stoltenberg, Savunma Bakanları buluşması öncesi Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği bombardımanları değerlendirirken, "Rusya, sivillere ve kritik altyapıya yönelik korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırılara giderek daha fazla başvuruyor. Dün gördüklerimiz bir zayıflık işareti çünkü Rusya savaş alanında kaybediyor. Bu bombalamalar, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in alternatif eksikliğini yansıtıyor" dedi.

"Ukrayna kaybederse hepimiz kaybederiz"

Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin kendi stoklarından Ukrayna'ya silah yardımı yaparken kendi savunmalarını zayıflattıkları" yönünde bir soruya yanıt verirken, "NATO müttefikleri hiç görülmedik bir şekilde Ukrayna'ya destek verdi. Kapasitelerini zorladı, var olan stoklardan füze, hava savunma sistemleri, mühimmat desteği verdi. Evet, kendi stokları azaldı. Ama bu, yapılması gereken, doğru olandı. Çünkü hepimiz için Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanması çok önemli. Çünkü eğer Putin kazanırsa, bu sadece Ukrayna için büyük bir yenilgi olmayacak, tüm müttefikler için büyük ve tehlikeli bir yenilgi olur. Buna izin verilemez. İşte bu yüzden NATO müttefikleri stoklarını kullanıyor. Kendilerini savunmaya devam edebilmeleri ve bölgeyi Rus işgalinden kurtarabilmeleri için Ukrayna'ya desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz" dedi.

Stoltenberg, "müttefiklerin Ukrayna'ya daha gelişmiş hava savunma sistemleri ve diğer yetenekler sağlamaya yönelik son duyurularını" memnuniyetle karşıladıklarını, "sabırsızlıkla daha fazla teslimat yapılmasını" beklediklerini söyledi. NATO'nun "ne kadar sürerse sürsün" Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Savunma Bakanları toplantısında, "NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirme konusundaki ilerlemelerin" gözden geçirileceğini vurgulayan Stoltenberg, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajın ardından, NATO'ya ait "kritik altyapıların" korumasını daha da arttıracaklarını vurguladı. Savaşta ivmenin Ukrayna'dan yana döndüğünü de belirten Genel Sekreter, Ukrayna'nın önemli kazanımlar elde etmeye devam ettiğini söyledi. Stoltenberg, "Rusya, sivillere ve kritik altyapıya yönelik korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırılara giderek daha fazla başvuruyor. Başkan Putin, Ukrayna'da başarısız oluyor. Onun ilhak girişimleri, kısmi seferberlik ve pervasız nükleer retoriği, savaşın başlamasından bu yana en önemli tırmanışı temsil ediyor. Ve bu savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor. NATO çatışmanın tarafı değildir. Ancak desteğimiz kilit bir rol oynuyor" dedi.

NATO nükleer tatbikatı

Putin'in üstü örtülü nükleer tehditlerinin "tehlikeli ve sorumsuz" olduğunu dile getiren Stoltenberg, "NATO'nun nükleer caydırıcılığının temel amacı her zaman barışı korumak, zorlamayı önlemek ve saldırganlığı caydırmak olmuştur. Önümüzdeki hafta NATO, uzun zamandır planladığı caydırıcılık tatbikatını (Steadfast Noon) gerçekleştirecek. Bu tatbikat yeni değil, daha önce planlamıştık. Rusya, nükleer bir savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini biliyor. Rusya'nın nükleer güçlerini yakından takip ediyoruz. Rusya'nın duruşunda herhangi bir değişiklik görmedik. Ama teyakkuzda kalmaya devam ediyoruz. İttifak'ın doğusundaki NATO savaş gruplarının sayısını iki katına çıkardık. Hızlı bir şekilde, bu güçler tugay boyutuna yükseltilebilir. Yüksek hazırlık kuvvetlerimizin sayısını da arttırıyoruz" dedi.
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