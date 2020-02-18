Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'ya ağzına geleni söyledi /18 Şubat 2020 12:11

Rusya'ya ağzına geleni söyledi

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib'de yaşanan gelişmeler üzerinden Rusya'ya ağır ifadelerle yüklendi. Bahçeli, "Kimse bize maval okumasın biz Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz. Biz Rusya'yı Yalta Konferansı'ndan biliriz. Biz sıkacağımız eli atacağımız yumruğu biliriz" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

'Esad gitmeden barış gelmez'

- Hiçbir suçu günahı olmayan yüz binler çadırlarda birbirlerine sarılarak ısınmaktadır. Türkiye insani sorumluluğunu yerine getirmiştir. Sınır kapıları aralanmıştır. Ama yeni sığınmacı dalgası ülkemizin kaldıramayacağı bir yüktür. Kapasitemiz dolmuştur. Esad gitmeden koltuğundan indirilmeden barış ve huzur mumla aranacaktır.

'Esad direkt, Rusya endirekt karşımızda'

- Anaların ağıtları bitmeyecek. Umutlar yeşermeyecektir. Gözlem noktalarımız taciz ve tahrik kıskacındadır. Esad direkt Rusya da endirekt şekilde Türkiye'nin karşısında mevzilenmiştir. Hani Soçi mutabakatı? Rejim unsurlarının gözlem noktalarının gerisine bu ay sonuna kadar çekilmesi barış ortamı için mecburiyettir. Türkiye'nin şakası yoktur. Yeni şehit haberleri Esad'a pahalıya mal olur. Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri makul bir hamle. Rejim unsurlarının geri çekilmesi kendi hayırlarına. 

'Rusya Dışişleri açıklamasını kendilerine iade ederiz'

- Biz şehidi iç siyasi tartışmalarda puan kazanmaya tacil edecek kadar alçalmayız: Vakti gelince Allah şahit biz bu hesabı faillerinden mutlaka sorarız. Kışkırtmayız, milletin tamamını hasretle kucaklarız. Yanlışa yanlış demekten korkmayız. Rusya Federasyonu’nun Dışişleri açıklamasını kendilerine aynen iade eder, yeni açıklamalarını heyecanla bekleriz.

'Rusya kriz siyaseti icra ediyor'

- Rusya Federasyonu kriz siyasetini sınırlarımızda icra etmektedir. Herkese başka konuşan Rusya'yı hiçbir makyaj gizleyemez. İran desen Esad'ı Türkiye'ye kışkırtmayı iş edinmiştir. Rusya Devlet Başkanı, Esad'ın yüzüne sıçrayan kanı süratle temizleyip aklanmalıdır. Kimse bize maval okumasın biz Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz. Biz Rusya'yı Yalta Konferansı'ndan biliriz. Biz sıkacağımız eli, atacağımız yumruğu biliriz.

- ABD Suriye Özel Temsilcisi 'şehitlerimiz' diyor. ABD'nin algı operasyonuna inanacak yoktur. ABD Türkiye'nin yanında olduğu açıklamıştır. Ama YPG için para yardımı ayırmaktan da utanmamıştır. Suriye Özel Temsilcisi Rusya ve Esad'ı kınarken YPG'li teröristlerle üs kurdular. Rusya Esad'ın hamisi ABD de PKK/YPG'yi kontrol ediyor.

'Suriye'nin bütünlüğünü yalnızca Türkiye istiyor'

- Rusya ve ABD güç rekabeti içerisindedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü isteyen sadece Türkiye'dir. İdlib demek Hatay demektir. Ankara'nın güvenliği Bağdat'ın güvenliğinden geçmektedir. Bizim ne kalıcı dostumuz ne kalıcı düşmanımız vardır. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'ya ağzına geleni söyledi Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:31:24