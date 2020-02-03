Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'ya 'AKP sözcüsü'nden cevap: Askerlerin konumunu bildirdik /03 Şubat 2020 15:39

Rusya'ya 'AKP sözcüsü'nden cevap: Askerlerin konumunu bildirdik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib'deki eylemleri konusunda Rusya'ya bilgi verilmediğine dair açıklamaları 'AKP Sözcüsü' Ömer Çelik yalanladı. Çelik "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye, Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir" dedi.

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Rusya'nın İdlib'deki saldırıyla ilgili, "Türk ordusu bize bilgi vermediği için İdlib'de Suriye hükümeti tarafından ateş altına alındı" açıklamasına dışişerli ya da hükümetten değil AKP Sözcüsünden cevap geldi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya’ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

?Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediği belirtilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yönelik saldırıda şehit olanların sayısının 6'ya yükseldiğini açıklamıştı.
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