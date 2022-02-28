Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'ya dolar, euro, yen ve sterlin yaptırımı /28 Şubat 2022 17:31

Rusya'ya dolar, euro, yen ve sterlin yaptırımı

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda detaylı bilgi verdi.

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ABD'li Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamalarda Rusya yaptırımları açıkladı. 

ABD'li üst düzey yetkili, ABD hükümetinin Rusya Merkez Bankası ile para iletim akışının kesmesine yönelik "Aylardır planlanıyordu, şimdi ise hazırız" dedi. 

Yetkili, Rusya'nın savaş ertesinde 630 milyar dolarlık döviz rezervlemesine dair "Bu paralar kullanılabildiği takdirde önemlidir, bugün Rusya'ya ve merkez bankasına uygulanan yaptırımlar sonrası önemini yitirmiştir" diye konuştu.

Müttefiklerle sıkı koordinasyonun yaptırımların uygulamasını güçlendireceğini belirten yetkili, "Müttefikler ve ABD'nin eylemlerinin; Rusya'nın kendi para birimini savunmak için dolar, euro, sterlin ve yen gibi dövizleri kullanmasını engelleyeceğini" söyledi.
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