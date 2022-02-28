Rusya'ya dolar, euro, yen ve sterlin yaptırımı

ABD'li Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamalarda Rusya yaptırımları açıkladı.







ABD'li üst düzey yetkili, ABD hükümetinin Rusya Merkez Bankası ile para iletim akışının kesmesine yönelik "Aylardır planlanıyordu, şimdi ise hazırız" dedi.





Yetkili, Rusya'nın savaş ertesinde 630 milyar dolarlık döviz rezervlemesine dair "Bu paralar kullanılabildiği takdirde önemlidir, bugün Rusya'ya ve merkez bankasına uygulanan yaptırımlar sonrası önemini yitirmiştir" diye konuştu.





Müttefiklerle sıkı koordinasyonun yaptırımların uygulamasını güçlendireceğini belirten yetkili, "Müttefikler ve ABD'nin eylemlerinin; Rusya'nın kendi para birimini savunmak için dolar, euro, sterlin ve yen gibi dövizleri kullanmasını engelleyeceğini" söyledi.