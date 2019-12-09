Samanyolu Haber /Spor / Rusya'ya şok: Ülke Dünya Kupası dahil dört yıl olimpiyatlardan men edildi /09 Aralık 2019 14:08

Rusya'ya şok: Ülke Dünya Kupası dahil dört yıl olimpiyatlardan men edildi

Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Rusya'yı 4 yıl boyunca Olimpiyat Oyunları'ndan men etti.

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Rusya yaklaşık 8 ay sonra düzenlenecek 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları ile 2020 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak. Rusya, WADA'nın söz konusu yasak kararını Spor Tahkim Mahkemesi'nde temyize götürme hakkına sahip.

WADA'nın İsviçre'nin Lozan kentindeki merkezinde aldığı karar Rus sporcuların yanı sıra Rus yetkilileri ve olimpiyat komitesini de kapsıyor. Buna göre 2023 yılına kadar hiçbir Rus resmi yetkilisi herhangi bir uluslararası spor müsabakasına katılamayacak ve bu süre zarfında şampiyonalara ev sahipliği yapması ya da başvuruda bulunması engellenecek.

Euronews'ten Kerem Congar'ın haberine göre ayrıca doping almadıklarını ispatlayabilen Rus sporcular farklı bir logo ve bayrak altında olimpiyat ve diğer şampiyonalara bireysel olarak katılabilecek.

İngiliz avukat Jonathan Taylor'ın başkanlığını yürüttüğü WADA komitesinin hazırladığı rapor, Rusya uzun yıllardır bilinçli bir şekilde sporcularına doping uyguladığı ve doping testlerinin sonuçlarının negatif çıkması için manipülasyonda bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Rusya'nın karıştığı doping skandalı ilk olarak Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyatları'na damgasını vurmuştu. Rusya adına yarışan 67 Rus sporcunun WADA'nın raporu doğrultusunda olimpiyatlara katılmalarına izin verilmemişti. Bu sporcular arasında kadınlar sırıkla atlamada 28 rekoru bulunan Yelena Isinbayeva da vardı.

WADA'nın raporuna göre son birkaç sene 30 ayrı spor dalında yarışan 1000 kadar Rus atletin dopinge bulaştığı belirtiliyor.
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