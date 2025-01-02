Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'ya kaçan Esad'a 'suikast' iddiası! /02 Ocak 2025 10:36

Rusya'ya kaçan Esad'a 'suikast' iddiası!

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın Rusya'da suikast girişimine maruz kaldığı iddia edildi. Yapılan tetkiklerde devrik liderin vücudunda zehir tespit edildiği bildirildi.

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Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki grupların başkent Şam’ı ele geçirmesinin ardından ailesiyle birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya kaçan Beşar Esad ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere merkezli The Sun, devrik Suriye başkanı Esad’ın Moskova’da suikasta uğradığını yazdı. Gazete, haberi Rus yetkililere dayandırdı.

Esad’ın Moskova’da zehirlendiği ve "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya başladığı” öne sürüldü. Esad'ın yakınlarından hemen yardım istediği bildirilirken, nefes alışverişinin henüz tam olarak normale dönmediği kaydedildi. Esad'ın Gazeteye konuşan kaynaklar, suikast girişimine ‘inanmak için’ birçok nedenin olduğunu söyledi.

Esad’ın tedavi altına alındığı ve yapılan tetkiklerde vücudunda zehir tespit edildiği kaydedildi. Ancak, gazetenin yazdığı iddialar için henüz bir teyit gelmedi.
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