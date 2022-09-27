"Rusya'ya saldırı, Afrika'ya saldırıdır!"

Moskova yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek mesajı geldiği belirtildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesaj gönderdi.
Muhoozi Kainerugaba, Twitter hesabından Putin'in resmini paylaşarak, "Rusya'ya yapılacak bir saldırının, Afrika'ya yapılmış sayılacağını" söyledi.