"Rusya'ya saldırı, Afrika'ya saldırıdır!"

Moskova yönetiminin Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek mesajı geldiği belirtildi.



Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesaj gönderdi.