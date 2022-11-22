Rusya'ya şimdi de Volkan sürprizi: Kamçatka Dağı lav püskürtmeye başladı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü müdürü, Aleksey Ozerov, Kamçatka'da, 20 Kasım'da Klyuchevskoy yanardağının zirve patlamasının olduğunu söyledi.



Ayrıca yarımadanın kuzeyindeki Shiveluch yanardağının kül atmaya başladığı da açıklandı.





Rus Bilim adamının açıklamalarına göre, Klyuchevsky'nin zirve kraterinde şu anda saatte on lav patlaması ve devamında lav akışı yaşanıyor. Volkanik patlamaların artacağı tahmin ediliyor.





Aleksey Ozerov, Klyuchevsky volkanik patlamalarının ve lav akışlarının genelde oldukça uzun olduğunu, birkaç haftadan birkaç aya, bazen bir yıla kadar sürebileceğini belirtti. Paroksismal patlamalar sırasında kül bulutlarının uzunluğu bin km'ye kadar ulaşabilir. Klyuchevskoy yanardağından çıkan kül emisyonları havacılık için son derece tehlike oluşturuyor.