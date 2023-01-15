Rusya'ya yaptırımlar ve sınırlamalar video oyunlara kadar ulaştı

Rusya24 kanalının verdiği habere göre zaten indirilmiş ve bilgisayarda kurulmuş oyununlar bile sınırlandı.







Mesela 5-12 Ocak tarihleri ??arasında Epic Games Store tarafından ücretsiz olarak dağıtılan uzay simülatörü Kerbal Space Program artık yok oldu ve video oyunu Rusların erişebildiği listeden kayboldu.





Başka bir örnek ise Kerbal Uzay Programını indirip kullananların yaşadığı sorun. Oyun, kullanıcıların programlarından tam anlamıyla kayboldu.





Kerbal Space Program, ünlü oyun şirketi Take-Two Interactive'in bir parçası olan Private Division tarafından yayınlanmaktadır. Mart ayında, Ukrayna'da askeri harekatın başlamasıyla bağlantılı olarak Rusya ve Beyaz Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.





samanyoluhaber.com - Moskova