Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'ya yaptırımlar ve sınırlamalar video oyunlara kadar ulaştı /15 Ocak 2023 12:39

Rusya'ya yaptırımlar ve sınırlamalar video oyunlara kadar ulaştı

Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar devam ediyor. Yeni yıldan itibaren internet üzerinden online oynanan oyunlar kaybolmaya başladı.

SHABER3.COM

Rusya24 kanalının verdiği habere göre zaten indirilmiş ve bilgisayarda kurulmuş oyununlar bile sınırlandı. 

Mesela 5-12 Ocak tarihleri ??arasında Epic Games Store tarafından ücretsiz olarak dağıtılan uzay simülatörü Kerbal Space Program artık yok oldu ve video oyunu Rusların erişebildiği listeden kayboldu.

Başka bir örnek ise Kerbal Uzay Programını indirip kullananların yaşadığı sorun. Oyun, kullanıcıların programlarından tam anlamıyla kayboldu. 

Kerbal Space Program, ünlü oyun şirketi Take-Two Interactive'in bir parçası olan Private Division tarafından yayınlanmaktadır.  Mart ayında, Ukrayna'da askeri harekatın başlamasıyla bağlantılı olarak Rusya ve Beyaz Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.

samanyoluhaber.com - Moskova
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'ya yaptırımlar ve sınırlamalar video oyunlara... Sonraki Haber >>

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Ünlü anketçiler canlı yayında birbirine girdi

Ünlü anketçiler canlı yayında birbirine girdi

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:46:08