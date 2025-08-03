Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'ya yönelik ikincil yaptırımların ABD’ye bumerang etkisi /03 Ağustos 2025 09:54

Rusya'ya yönelik ikincil yaptırımların ABD’ye bumerang etkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik ikincil yaptırımların olası sonuçlarını analiz ederken bumerang etkisinden endişe ediliyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bakanlık sözcüsü Tammy Bruce, bu değerlendirmede yaptırımların ABD'nin kendi çıkarlarıyla çelişebileceği senaryoların da ele alındığını belirtti. Bruce, Başkan Donald Trump'ın "anlık kararlar almadığını" vurgulayarak sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Trump'ın Ukrayna'da ateşkes sağlanması için verdiği 10 günlük sürenin başladığına dair açıklamalarına Moskova'dan resmi yanıt gelmemesi Beyaz Saray'da hayal kırıklığı yarattı. Kremlin yetkilileri ise Trump'ın sözlerini "not aldıklarını" ancak görüşmeler için ön koşul kabul etmediklerini bildirdi.

Diplomasi çalışmalarını baltalayabilir

Finans uzmanı Alexander Losev, ABD'nin Çin'le devam eden kritik ticaret görüşmeleri nedeniyle ikincil yaptırımları uygulamaktan kaçınabileceğini öne sürdü: "Çin, Hindistan gibi Rusya ile ticaret yapan ülkelere yaptırım uygulamak, Trump'ın aylardır süren diplomasi çabalarını baltalayabilir. Petrol piyasalarında yaşanacak şok, küresel enflasyonu tetikleyerek ABD ekonomisine zarar verebilir."

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rus enerji kaynaklarına yönelik uyarılarına sert yanıt verdi. Stockholm'deki görüşmelerde Çinli yetkililerin "enerji egemenliğini koruyacaklarını" ve Rus/Iran petrolü almaya devam edeceklerini açıkça belirttikleri öğrenildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ifadelerine göre Çin, bu pozisyonun bedelini ödemeye hazır olduğunu bildirdi.
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