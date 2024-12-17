Rusya'yı sarsan suikastı Ukrayna gizli servisi üstlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus ordusunun nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardan sorumlu biriminin komutanı Korgeneral Igor Kirillov, evinin yakınlarında bir scootera gizlenmiş bombanın patlaması sonucunu hayatını kaybetti. Patlamada Krillov'ın yanında bulunan emir subayının da öldüğü bildirildi.





Rus yetkililerin verdiği bilgiye göre Salı sabahı erken saatlerde Moskova'nın merkezine giriş ve çıkış yolu olan Ryazansky Prospekt adlı bölgenin yakınlarında bir e-scooter'a yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Olayla ilgili incelemeyi savcılıktan bağımsız bir kuruluş olan Ulusal Soruşturma Komitesi yürütüyor. Söz konusu Komite, doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı.





DW Türkçe'nin aktardığına göre, Soruşturma Komitesi'nin sözcüsü, patlamanın bir terör saldırısı olduğunu belirterek inceleme ekiplerinin olayı çok yönlü olarak araştırdığını söyledi.





SORUMLULUĞU UKRAYNA GİZLİ SERVİSİ ÜSTLENDİ

Uluslararası haber ajanslarının Ukrayna güvenlik çevrelerine dayandırdığı bilgilere göre Krillov'un öldürülmesi Ukrayna gizli servisi SBU tarafından planlandı.





Alman haber portalı Spiegel'e konuşan Ukrayna gizli servisi SBU'nun bir yetkilisi de "Rus silahlı kuvvetlerinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik savunma güçlerinin başındaki Korgeneral Igor Kirilov'a yönelik bugünkü bombalı saldırı SBU'nun özel bir operasyonudur" dedi.





Reuters haber ajansının SBU içindeki kaynağına dayandırdığı haberinde de Kirillov, 'Ukrayna tarafından bir savaş suçlusu olarak görülüyordu ve bu nedenle de meşru bir hedefti'. Rus haber ajansı RIA'ya göre Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna yönetimini intikam almakla tehdit etti.





UKRAYNA'DA GIYABINDA YARGILANIYORDU

Rus ordusunun Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Savunma birimini yöneten 54 yaşındaki Kirillov, uluslararası yaptırım listelerinde yer alıyordu. Kyiv Inependent gazetesinin haberine göre Kirillov, Ukrayna'da "Ukrayna'da kimyasal silah kullandığı" suçlamasıyla gıyabında yargılanıyordu ve ilgili davaya Pazartesi günü devam edilmişti.





İNGİLTERE'DEN YAPTIRIM

İngiltere hükümeti Ekim ayında Kirillov ve birimine "bu barbarca silahların konuşlandırılmasına yardımcı oldukları" gerekçesiyle yaptırım uygulamış, Moskova ise bu suçlamaları reddetmişti.





İngiltere ve ABD, Rusya'yı Uluslararası Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ederek Ukrayna birliklerine karşı zehirli madde kloropikrin kullanmakla suçlamıştı.





Kirillov'un Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Moskova'da bu tür bir patlamada öldürülen en üst düzey Rus askeri yetkili olduğu belirtiliyor.