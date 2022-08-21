Rusya'yı sarsan suikastta flaş iddia: Güvenlik kameraları çalışmıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de zaman zaman fikir alışverişinde bulunduğu, "Rus dünyasının (ve Ukrayna savaşının) ideoloğu" olarak adlandırılan Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Daria Dugina, Moskova yakınlarındaki bir otoyolda seyir halindeyken kullandığı aracın aniden infilak etmesi sonucu feci bir şekilde can verdi.







Görgü tanıklarının ifadelerine göre, araç, baba Alexandr Dugin'in aracıydı, normal şartlar altında araçta onun da olması gerekiyordu, ancak son anda başka bir araçla seyahat etmeye karar vermiş ve aracını kızına bırakmıştı.





Olay cumartesi akşamı Moskova çevre yolundan yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Bolshie Vyazemy köyü yakınlarındaki Mozhaisk otoyolunda meydana geldi.







29 yaşındaki Dugina'nın kullandığı Land Cruiser Prado, hareket halindeyken infilak etti, bariyerlere çarptı ve aniden alev aldı. Dugina olay yerinde hayatını kaybederken, aracın enkazı yola saçıldı.





BBC Rusça servisine göre, güvenlik güçleri, olayın ilk dakikalarında araca ait gaz tüpünün patladığını düşünüyordu, ancak şu an şoför mahallinin alt kısmına yerleştirilmiş bir patlayıcı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Bu ihtimalin doğrulanması halinde suikastın asıl hedefinin Alexander Dugin olduğu ihtimali de doğrulanacak.





SORUŞTURMA KOMİTESİ 'BOMBA' DEDİ

Rus basınından derlenen bilgilere göre, Soruşturma Komitesi cinayetle ilgili ceza davası açtı. Soruşturma Komitesi tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:





"20 Ağustos'ta, Bolshie Vyazemy köyü yakınlarındaki Odintsovo bölgesinde saat 21 civarında, otoyolda tam hızda seyreden bir Toyota Land Cruiser'a yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu araba alev aldı. Arabayı kullanan sürücü olay yerinde öldü. Ölen kişinin kimliği belirlendi. Maktül, bir gazeteci ve siyaset bilimci olan Daria Dugina'dır."





OLAYI AYDINLATABİLECEK KAMERALAR ÇALIŞMIYOR...



Rus basın kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Alexander Dugin ve kızı Daria, geceye Dugin'in verdiği "Gelenek ve Tarih" konulu bir konferans ile başladı. Ardından birlikte onur konuğu olarak, Duginlerin aile dostu kemancı Pyotr Lundstrem ve ultra muhafazakar "Rus Ufukları" hareketinin başkanı Andrei Krasnov tarafından Zakharovo Malikanesi'nde düzenlenen gelenek festivaline katıldılar. Festival, patlama bölgesinden yaklaşık dört kilometre uzaklıkta, Moskova yakınlarındaki Zakharov'daki Puşkin Müzesi-Rezervi'nde gerçekleşti.





112 adlı telegram kanalı, patlayıcının Dugin'in aracına Zakharovo malikanesi yakınlarındaki otoparkta yerleştirilmiş olabileceğini öne sürdü. Izvestia'da yer alan bir habere göre, güvenlik güçleri araca patlayıcı yerleştirenleri görmek umuduyla güvenlik kameralarını inceledi, ancak arabanın park edildiği VIP otoparkındaki kamera sisteminin uzun süredir çalışmadığı ortaya çıktı.





"ŞOKA GİREN DUGİN HASTANEYE KALDIRILDI"

Görgü tanıklarına göre, Dugin ve kızı birlikte Moskova'ya dönmeyi planlıyorlardı, ancak son anda planlar değişmişti ve Dugin başka bir araca binmişti. Kızının aracını takip ettiği için de olay yerine ilk intikal edenlerden biri de yine Dugin olmuştu.





Kommersant'a göre, olay yerine intikal eden Dugin gördükleri karşısında şoka girdi. Kremlin yanlısı siyaset bilimci Sergei Markov, kızının ölümünden sonra Dugin'in de hastaneye kaldırıldığını söyledi, ancak herhangi bir ayrıntı vermedi.





Kommerstant, yangının söndürülmesinin ardından aracın şoför mahallinde Dugina'nın kömüre dönmüş cesedine ulaşıldığını belirtti.





KİEV SUÇLAMALARI REDDETTİ



Rusya'nın kontrolündeki Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Pushilin sorumlu olarak, Dugin'i öldürmeye çalışan "Ukrayna rejimini" işaret etti. Rus Senatör Andrei Klishas, faillerin yok edilmesini talep etti ve onları terörist olarak nitelendirdi. RT genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan, kimi ya da kimleri ima ettiğini açıklamadan "Karar Merkezleri!" şeklinde bir ileti paylaştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı ofisi danışmanı Mikhail Podolyak ise Dugina'nın ölümünde Kiev'in parmağı olmadığını öne sürdü.





İNGİLTERE'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDEYDİ

BBC Rusça Servisi muhabiri Anastasia Lotareva'ya göre, 15 Aralık 1992'de Moskova'da doğan Daria Dugina, babasının basın sekreteri olmasının yanı sıra neredeyse tüm işlerinden sorumluydu.





Moskova Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden mezun olan Dugina aynı zamanda, babası tarafından kurulan Uluslararası Avrasya Hareketi'nin de siyasi gözlemcilerindendi. Dugina, Daria Platonova takma adıyla Rus devlet televizyonu Russia Today (RT) ve Tsargad adlı Avrasyacı platformda siyaset yazıları yazıyor, ayrıca sık sık ulusal ve uluslararası televizyon kanallarında yorumcu olarak tartışma programlarına katılıyordu.





Dugina, bir süre Sergei Mardan ile Radio Komsomolskaya Pravda'da bir programa ev sahipliği yapmıştı. Klasik müzikle ilgilenen, gitar ve flüt çalan Dugina, iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyordu.





Birleşik Krallık hükümeti, Temmuz 2022'de İngiltere Daria Dugina'yı yaptırım listesine ekledi. Baba Dugin ise 2010'ların ortalarından beri Batı yaptırımlarının hedefinde.