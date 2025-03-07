Rusya'yı 'tehdit' olarak gören Macron'a Putin ne dedi?

Putin, Ukrayna savaşında hayatını kaybeden askerlerin yakınlarıyla düzenlenen bir toplantıda, Macron'un adını anmadan, "Bazıları hala Napolyon dönemine geri dönmek istiyor ve o günlerin nasıl sona erdiğini göz ardı ediyorlar," dedi. Putin, Rusya'nın düşmanlarının halkının karakterini ve kültürünü hafife aldığını belirtti.



Macron, Çarşamba günü katıldığı bir programda, Ukrayna'daki savaşa ve Avrupa'nın savunma altyapısına değinerek, Kiev'e desteğin sürdürülmesi ve Avrupa'nın askeri kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Macron, "Rusya uzun bir süredir Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline gelmiştir," ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin azalmasıyla ilgili endişelerini dile getirmiş ve Avrupa'nın daha bağımsız bir savunma politikası geliştirmesi gerektiğini belirtmişti.



Macron, Avrupa'nın ABD'nin her zaman güvenilir bir güvenlik ortağı olmayabileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. "ABD'nin yanımızda duracağına inanmak istiyorum, ancak bunun tersine de hazır olmalıyız," diyerek Avrupa'yı ABD'den daha bağımsız olmaya çağırdı. Macron, mevcut dünya düzeninin bozulduğunu ve "barışın artık Avrupa'da garanti edilemeyeceğini" belirterek, "Ukrayna'daki savaş, küresel bir çatışma haline geldi," dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, Rusya'nın tehditleri karşısında kıtayı korumak için Fransa'nın nükleer caydırıcılığını kullanma fikrini Avrupalı müttefikleriyle görüşeceğini söyledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Macron, olası bir ateşkes sonrasında Rusya'nın yeniden Ukrayna'yı işgal etmesini önlemek üzere Doğu Avrupa ülkesinde bir barış gücü oluşturulması çağrısına öncülük ediyor. Macron, önümüzdeki hafta Paris'te Avrupa ülkelerinin genelkurmay başkanlarının katılacağı bir toplantının düzenleneceğini açıkladı.