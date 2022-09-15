Rusya'yı terörü destekleyen ülke ilan etmek için adım atıldı

Tasarının sponsorlarından Demokrat Senatör Richard Blumenthal basın konferansında yaptığı açıklamada ''Bu adımın atılması ihtiyacı şu an her zamankinden daha baskın'' dedi. Blumenthal, Ukrayna işgalinde sivillerin öldürülmesiyle, Rusya'nın uyguladığı diğer vahşi ve zalim baskılama yöntemlerine dikkat çekti.



Tasarının diğer sponsoru Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise teröre sponsor ülke ilan edilmesinin, Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetleri nedeniyle ABD mahkemelerinde yargılanması ve yaptırımların sıkılaştırılması gibi adımlarla hem Kiev'e hem de ABD'nin müttefiki olan diğer ülkelere güçlü bir mesaj olacağını belirtti.



Tasarının oylanıp oylanmayacağı ya da ne zaman oylanacağı bilinmiyor. Ancak Temmuz ayında Kiev'i de ziyaret eden iki senatör aylardır bu tasarı için çalışıyor.



Bu süreçte fikri destekleyen diğer Kongre üyeleri de Blumenthal ve Graham'a katıldı. Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temmuz ayında Rusya'nın terörü destekleyen ülke ilan edilmesi adımının "uzun zamandır geciktiğini" söylemişti.



Biden ise böyle bir planı olmadığını söylüyor. Yönetimden yetkililer bunun Rusya'dan hesap sormanın en iyi yolu olmadığı görüşünde. Ayrıca bu hamlenin Ukrayna'ya insani yardımların ulaşmasını da baltalamasından endişe ediliyor.



Moskova, terörü destekleyen ülkeler listesine alınması durumunda Washington ile diplomatik ilişkilerinin ciddi şekilde bozulacağı hatta kopacağı uyarısında bulunmuştu. Bu listede İran, Kuzey Kore, Küba ve Suriye yer alıyor.



Blumenthal ve Graham'ın tasarısı ABD başkanının ulusal güvenlik gerekçesiyle Kongre'ye Rusya'nın artık uluslararası terörü desteklemediğini kanıtlamak suretiyle Moskova'yı listeden geri çıkarmasına izin veren bir maddeyi de içeriyor.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da bugünkü basın brifinginde, yönetimin Kongre üyeleriyle Rus ekonomisine dayatılacak "benzer" önlemleri ele aldığını söyledi.



Böyle bir kararın kasıtlı ve kasıtsız sonuçlarının hesaba katılması gerektiğini ifade eden Price, "Kongre ile Rus ekonomisi ve Rus hükümeti üzerinde benzer etkileri olmaya devam edecek ve istenmeyen sonuçlara yol açmayacak araçlar üzerinde çalışıyoruz" dedi.