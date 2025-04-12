Samanyolu Haber /Dünya / Rutte: Rusya uzaya nükleer silah yerleştirebilir /12 Nisan 2025 13:42

Rutte: Rusya uzaya nükleer silah yerleştirebilir

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırabileceğine dair raporlar bulunduğunu ifade etti.

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NATO, Rusya'nın savaşları uzaya taşımasından ve uydulara karşı nükleer silah kullanmasından endişe ediyor. Welt am Sonntag gazetesine demeç veren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı değerlendirdiğine dair raporlar bulunduğunu" dile getirdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Rutte, halihazırda Rusya'nın uzay alanındaki yeteneklerinin Batılı devletlerin gerisinde olduğunu ve nükleer silah konuşlandırmanın Moskova için bu açığı kapatmanın bir yolu olabileceğini ifade etti. Bu durumun endişe verici olduğunu kaydeden Rutte, uzaya nükleer silah konuşlandırmanın 1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması'nın ihlali anlamına geleceğini de belirtti.

NATO müttefikleri halihazırda istihbarat paylaşımı, ulusal uzay komutanlıklarının kurulması, manevra kabiliyeti yüksek ve daha küçük boyutlu uydular geliştirme gibi hazırlıklarla gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara ilişkin çalışmalar yapıyor.

Uzay için yaşanan "sert rekabet"

Rutte, "Son yıllarda uzay daha kalabalık, tehlikeli ve öngörülemez hale geldi. Uzayda rekabet çok sert ve giderek daha da kızışıyor. Bu sadece ticari bir mesele değil, güvenliğimizi ilgilendiriyor" dedi.

Rutte ayrıca Arktik bölgesinin artık uydular aracılığıyla daha sıkı izlenmeye başlandığını da duyurdu. Çin ve Rusya'nın yeni deniz yollarını giderek daha sık kullandığını belirten Rutte, bu iki devletin Arktik bölgesini silahlandırdığını aktardı. İklim değişikliğinin etkisiyle Arktik bölgesinde buzulların erimesi sonucu koşullar deniz taşımacılığı ve madencilik faaliyetleri için giderek elverişli hale geliyor. Bu da ülkelerin bölgeye ilgisini artırıyor.
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